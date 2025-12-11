Slušaj vest

Gisin je treća aktuelna olimpijska šampionka iz švajcarskog ženskog alpskog tima koja je doživela pad na treninzima u poslednjih mesec dana, posle Lare Gut-Behrami i Korin Suter.

Tridesetdvogodišnja Švajcarkinja udarila je u zaštitne ograde tokom jutarnjeg treninga u oblačnim uslovima u Sent Moricu, gde su za petak i subotu zakazani spustevi, a za nedelju superveleslalom. Za sada nema informacija o težini povreda, a prema pojedinim informacijama Gisin je išla brzinom od 110 kilometara na sat kada je naletela na zaštitnu ogradu.

Gisin, osvajačica zlata u alpskoj kombinaciji na prethodne dve Zimske olimpijade, trenutno je najiskusnija članica švajcarskog tima u brzim disciplinama, nakon povreda njenih koleginica, olimpijskih šampionki iz Pekinga 2022.

1/6 Vidi galeriju Mišel Gisin - čuvena skijašica Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Gut-Behrami je završila sezonu zbog pucanja prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena, koje je zadobila prošlog meseca na treningu u Koper Mauntinu u Koloradu.

Suter pauzira oko mesec dana zbog povreda lista, kolena i stopala zadobijenih takođe u treningu u Sent Moricu.

Na poslednjim Zimskim olimpijskim igrama u Kini, Suter je osvojila zlato u spustu, Gut-Behrami u superveleslalomu, a Gisin u alpskoj kombinaciji. Švajcarke zajedno imaju sedam olimpijskih medalja.

Do incidenta je došlo dok je američka zvezda Lindzi Von već bila na stazi tokom svog treninga. Njena vožnja je zaustavljena dok je Gisin ukazivana medicinska pomoć, a nastavila ju je kasnije. Von je bila najbrža na prvom treningu u sredu

Bonus video: