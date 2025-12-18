Slušaj vest

Odermat je na skraćenoj stazi Saslong zabeležio 50. trijumf u Svetskom kupu, ukupno šesti u najbržoj disciplini.

Ovaj 28-godišnji Švajcarac slavio je na 1.000 spustu u Svetskom kupu u vremenu od 1:24,48 minuta, dok je drugo mesto zauzeo njegov sunarodnik Franjo Fon Almen, koji je zaostao za Odermatom 0,15 sekundi.

Do trećeg mesta stigao je Italijan Dominik Paris sa 0,19 sekundi zaostatka za pobednikom.

Trku je obeležila magla, zbog čega je takmičenje nekoliko puta prekidano, uz odlaganje starta od sat vremena.

Posle dva održana spusta Odermat vodi sa maksimalnih 200 bodova u generalnom plasmanu discipline, Fon Almen ima 130 bodova, a Paris na trećem mestu ima 100 bodova.

U generalnom poretku Svetskog kupa Odermat vodi sa 605 bodova, drugoplasirani Norvežanin Henrik Kristofersen ima 302 boda, dok je treći njegov sunarodnik Timon Haugan sa 281 bodom.

Sutra od 11.45 u Val Gardeni se vozi superveleslalom.

(Beta)