Domen Prevc sa pogledom na Inzbruk

Slušaj vest

Slovenac Domen Prevc osvojio je netom završenu 74. po redu Novogodišnju turneju "Četiri skakaonice".

1/12 Vidi galeriju Ski skokovi, četiri skakaonice Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, Christof STACHE / AFP / Profimedia, DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Prevc je do "Zlatnog orla" stigao na ubedljiv način, sa čak 42 boda više od Austrijanca Jana Hoerla.

Domen je ušao u istoriju, pošto je nasledio brata Petera, koji je 2016. godine osvojio Novogodišnju turneju.

Ovo je, inače, treći "Zlatni orao" za Slovence, pošto je Primož Peterka to učinio 1997. godine.

Novogodišnje "Četiri skakaonice", koje se održavaju u nemačkim gradovima Oberstdorf i Garmišpartenkirhen, kao i u austrijskim gradovima Insbruk i Bišofshofen, najprestižnije su takmičenje u skijaškim skokovima.

Međutim, Prevc je za trofej dobio pravu siću od nagrade. Postao je bogatiji za 162.525 evra, što je u odnosu na mnoge sportove bruka od nagrade.

Za pobede u Oberstdorfu i Garmišu Domen Prevc je zaradio 18.175 evra, drugo mesto u Insbruku donelo mu je 11.500 evra, a drugo mesto u Bišofshofenu 14.675 evra.

Najveći deo nagrade čini bonus od 100.000 evra za ukupnog pobednika Novogodišnje turneje.

Teško je oteti se utisku da su ove cifre pravo nepoštovanje takmičara u jednom od najatraktivnijih takmičenja.