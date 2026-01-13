Slušaj vest

Najbolji igrač vaterpolo reprezentacije Srbije, Dušan Mandić, suspendovan je na dva meča, te u tom periodu neće moći da pomogne saigračima na Evropskom prvenstvu.

Ovo nikako nisu dobre vesti jer će Srbija bez Mandića biti na zatvaranju prve faze takmičenja, ali i u prvom meču druge faze koji bi mogao da bude i odlučujući za polufinale.

Dušan Mandić isključen Izvor: RTS 1

Podsetimo, Mandić je u jednom duelu tokom meča protiv Španije laktom udario Alvara Granadosa u predelu glave, a sudije Boris Margeta i Jorgos Stavridis su, nakon gledanja snimka, taj potez okarakterisali kao brutalan čin.

Ne propustiteOstali sportoviO GESTU DUŠANA MANDIĆA PREMA ZAPOSLENIMA KOD NJEGA BRUJI SRBIJA: Vaterpolista pokazao kakva je ljudina - potez vredan divljenja
mandic 17.jpg

Takozvani brutaliti uglavnom automatski povlači i dva meča suspenzije, ali su se svi u Srbiji nadali da se tako nešto neće desiti.

Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Protiv Izraela će Mandić odraditi prvi meč suspenzije, a zatim ga neće biti ni na otvaranju druge faze. Ako Srbija bude prva u svojoj grupi u prvoj fazi, Dušan Mandić neće igrati protiv trećeplasirane selekcije iz grupe sa kojom se ukrštamo, a to je trenutno Francuska.

Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Pored Mandića, sankcionisan je i Alvaro Granados. Najbolji španski vaterpolista je minut i sedam sekundi pre kraja meča dobio isključenje sa pravom zamene zbog prekršaja nad Milošem Ćukom, što je blaža kazna u odnosu na Mandićev slučaj. Granados je suspendovan na jednu utakmicu i neće igrati protiv Holandije.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviOGLASIO SE DUŠAN MANDIĆ U JEKU SUSPENZIJE ZBOG KOJE SRBIJA DRHTI! Ovo je poruka nakon sramne odluke sudija na utakmici sa Španijom! (FOTO)
Vaterpolo reprezentacija Srbije
Ostali sportoviPAKAO! SRBIJA STREPI! Dušan Mandić pred suspenzijom, evo šta kaže pravilnik za brutaliti zbog koga je isključen!
Vaterpolo reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu u Singapuru 2025
Ostali sportoviEVO KAKO IZGLEDA TABELA NAKON DRAMATIČNE POBEDE SRBIJE! Nacija je ovo čekala - kalkulacije počinju!
spaijn-serbia-570149.JPG
Ostali sportoviOVAKO SU SUDIJE POKRALE SRBIJU USRED BEOGRADA PROTIV ŠPANIJE! Sramna odluka - prosudite sami! (VIDEO)
Dušan Mandić isključenje Srbija Španija

 BONUS VIDEO:

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije na Kurir televizij otkrio koji momenat u Parizu je bio najteži Izvor: Kurir televizija