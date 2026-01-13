Slušaj vest

Najbolji igrač vaterpolo reprezentacije Srbije, Dušan Mandić, suspendovan je na dva meča, te u tom periodu neće moći da pomogne saigračima na Evropskom prvenstvu.

Ovo nikako nisu dobre vesti jer će Srbija bez Mandića biti na zatvaranju prve faze takmičenja, ali i u prvom meču druge faze koji bi mogao da bude i odlučujući za polufinale.

Dušan Mandić isključen Izvor: RTS 1

Podsetimo, Mandić je u jednom duelu tokom meča protiv Španije laktom udario Alvara Granadosa u predelu glave, a sudije Boris Margeta i Jorgos Stavridis su, nakon gledanja snimka, taj potez okarakterisali kao brutalan čin.

Takozvani brutaliti uglavnom automatski povlači i dva meča suspenzije, ali su se svi u Srbiji nadali da se tako nešto neće desiti.

1/13 Vidi galeriju Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Protiv Izraela će Mandić odraditi prvi meč suspenzije, a zatim ga neće biti ni na otvaranju druge faze. Ako Srbija bude prva u svojoj grupi u prvoj fazi, Dušan Mandić neće igrati protiv trećeplasirane selekcije iz grupe sa kojom se ukrštamo, a to je trenutno Francuska.

1/7 Vidi galeriju Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Pored Mandića, sankcionisan je i Alvaro Granados. Najbolji španski vaterpolista je minut i sedam sekundi pre kraja meča dobio isključenje sa pravom zamene zbog prekršaja nad Milošem Ćukom, što je blaža kazna u odnosu na Mandićev slučaj. Granados je suspendovan na jednu utakmicu i neće igrati protiv Holandije.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: