Beograd se još jednom pokazao kao sjajan domaćin velikih sportskih događaja.

Organizator Evropskog prvenstva u vaterpolu, maksimalno se trudi da svim učesnicima maksimalno izađe u susret, pruži podršku i razumevanje.

Domaćin je pred start druge faze EP učinio veliku uslugu Hrvatima, kako bi njihovi navijači mogli da isprate mečeve vaterpolista i rukometaša.

Naime, hrvatska vaterpolo reprezentacija izborila je plaman u drugi krug kao drugoplasirana u grupi B i svoj prvi meč u drugoj rundi trebalo je da igra u subotu od 18 časova protiv Rumunije.

Kako u isto vreme rukometaši Hrvatske igraju protiv Gruzije na Evropskom prvenstvu za rukometaše, Hrvatska radio-televizija (HRT) uputila je molbu organizatorima EP u Beogradu da se promeni termin vaterpolo meča Hrvatska - Rumunija.

Domaćin je izašao komšijama u susret i ispunio zahtev, pa će Hrvatska umesto od 18 časova protiv Rumunije igrati u večernjem terminu od 20.30.

