Slušaj vest

Paola Egonu jedna je od najatraktivnijih i najzgodnijih odbojkašica na svetu.

Za jednu od najboljih na planeti Paolu Egonu u Italiji kažu da ima "noge od dva metra" i da pleni svojom pojavom, bilo da se pojavi na odbojkaškom terenu, ili u svečanoj haljini na nekoj svečanosti.

Paola Egonu u dresu Milana Foto: Valerio Origo/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Igra sa našom Henom

Paola Egonu (27) sa reprezentacijom Italije aktuelna je svetska i olimpijska šampionka. Ove godine je Evropsko prvenstvo, a korektorka Milana koja igra sa Srpkinjom Henom Kurtagić, još nije odlučila hoće li igrati za italijanski tim.

Paola Egonu poslednjih godina privlačila je veliku pažnju italijanske javnosti. Najviše zbog svojih slobodnih stavova, pa je često bila neshvaćena od medija. Devojka poreklom iz Nigerije u prošlosti je otvoreno govorila o svojim romantičnim iskustvima sa ljudima različitog pola, objašnjavajući da je za nju važna osoba, a ne pol, i da više voli da ne svoju seksualnost kruto etiketira.

Paola Egonu i Hena Kurtagić slave sa koleginicama iz ekipe Milano Foto: www.https://www.verovolley.com

Sija pored dečka

Iako su italijanski mediji tvrdili da je Paola Egonu lezbijka, ona je prošlog leta pokazala dečka. I poručila da je zaljubljena do ušiju. Čovek koji je ukrao srce prezgodne Paole je Leonardo Puliti. Radi se o italijanskom odbojkašu koji igra u Seriji B i koji radi kao brend menadžer u svetu odbojke.

Njihova veza je javna i potvrđena je. Viđeni su zajedno u javnosti, a na društvenim mrežama dele fotografije. Zanimljivo, Leonardo Puliti bio je uz Paolu i tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024, ali italijanski novinari nisu otkrili da su zajedno. Tek kada su se prošle godine pojavili na crvenom tepihu na Filmskom festivalu u Veneciji, bilo je jasno da su par.

1/8 Vidi galeriju Paola Egonu i momak Leonardo Puliti Foto: Printskrin/Instagram

Bila u vezi sa poljskom odbojkašicom

Paola Egonu je 2018, kada je imala 19 godina, govorila javno o emotivnoj vezi sa koleginicom Kataržinom Skorupom (41), poljskom odbojkašicom. Delile su zajedničke fotografije, a Paola je priznala da voli ženu. Poljakinja je u tom trenutku imala 33 godine i bila je 14 godina starija od svoje saigračice. Njih dve su se razišle u leto 2021. godine, pred odlazak Paole Egonu na Olimpijske igre u Tokiju.

Posle tog iskustva, Paola je više puta u raznim intervjuima govorila da sebe ne definiše kao lezbejku u strogom smislu.

- Zaljubila sam se u ženu, ali to ne znači da ne bih mogla da se zaljubim u muškarca - objasnila je odbojkašica.

Paola Egonu u razgovoru sa koleginicom iz reprezentacije Italije Monikom de Đenaro Foto: RUNGROJ YONGRIT/EPA

Dete migranata iz Nigerije

Iz tog razloga, mnogi italijanski i mediji na engleskom jeziku opisali su je kao panseksualku (što znači da je privlače ljudi bilo kog pola), jer je i sama rekla da ne misli da je korisno "lepiti" određenu etiketu na sebe, kada je u pitanju njena romantična privlačnost. Smetalo joj je kada su je nazivali "lezbijka" ili "homoseksualka".

Paola Egonu rođena je 18. decembra 1998. godine u Ćitadeli u Italiji. Njeni roditelji su iz Nigerije i kao migranti su stigli u Italiju, gde se rodila Paola, njeni sestra i brat. Više puta je javno govorila o iskustvima rasizma i diskriminacije u Italiji, posebno u kontekstu toga što je crnkinja koja nosi dres reprezentacije. Uprkos tome, uvek je jasno isticala da se oseća Italijankom i da s ponosom igra za Italiju.

1/14 Vidi galeriju Paola Egonu Foto: Printskrin/Instagram

Brak je fantastičan

Paola Egonu bila je mnogo ljuta posle pisanja raznih medija, pre svega vezano za njenu seksualnu orijentaciju.

- Ja ​​sam budala koja se zaljubljuje na prvi pogled, bam, za dve sekunde. Nisam tu da razmišljam o tome, odlazim kao voz. Živim 100 posto, bez kajanja. Moram reći da me ideja velike ljubavi ne izluđuje. Zanima me šta mi treba u određenoj fazi života, ne mora biti zauvek. Ali sam nedosledna jer verujem da je brak fantastična institucija. Ne znam, možda su moje ideje malo zbunjujuće - pitala se tada Egonu.

Paola Egonu i Lautaro Martinez u Sportskom trening centru Intera Foto: Www.inter.it

Veliki navijač Intera

Paola Egonu je i veliki fan fudbala, tačnije obožava ovaj sport. Pošto živi u Milanu, zanimljivo nije navijač "roso-nera", već najvećeg rivala Intera. Nedavno je bila u trening kampu tog kluba i provela prijatno vreme u ćaskanju sa Lautarom Martinezom, posle čega su razmenili dresove.

Italijanska odbojkašica obožava muziku, posebno R&B, pop i hip-hop. Kako sama kaže muzika joj pomaže da se opusti pred utakmice i tokom putovanja. Često ističe da sluša muziku kako bi „isključila pritisak“. Paola ima izražen osećaj za modu i voli da eksperimentiše sa stilom. Često se pojavljuje na modnim događajima i fotografisanjima, a italijanski mediji je ponekad nazivaju sportskom modnom ikonom.