21:10

Milosavljev briljira, Vorkapić najefikasniji

Sa osam odbrana, golman Dejan Milosavljev je obeležio prvo poluvreme. Nemački golman David Špat ima sedam odbrana.

Vorkapić je postigao četiri gola, Pešmalbek tri, Vanja Ilić i Dodić po dva gola, a Kojadinović i Kukić po jedan.

Kod Nemaca, po četiri gola su postigli Šlurof i Knor. Gol manje je postigao Semper.

21:07

30'

Šlurov pogađa svoj četvrti gol za najveću prednost Nemačke - 13:17

Uprkos osam odbrana Dejana Milosavljeva. Čini čuda golman Srbije, ali Orlovi u napadu ne koriste tu činjenicu. Srbija je igrala ravnopravno većim delom prvog poluvremena, imala i napad za izjednačenje, a zatim je  u finišu poluvremena usledio pad.

21:04

29'

Bomba Šlurofa za 13:16. Ovo se ne brani. 

21:02

28'

Stefan Dodić smanjuje posle osme odbrane Dejana Milosavljeva - 13:15

21:01

27'

Nemačka preko Šlurofa ponovo ide na plus tri - 12:15

20:59

26'

Uščins postiže gol - 12:14. Peti gol Nemaca sa pozicije desnog beka.

20:58

25'

Šteta, Srbija je imala šansu za izjednačenje, ali je Špet odbranio šut Vanje Ilića. Naši rukometaši se bune, pošto je Zerbe bio u šestercu. Žuti karton za nekog sa klupe Srbije zbog prigovora.

20:56

24'

Lepa akcija i treći gol Srbije sa crte. Strelac je Pešmalbek - 12:13

20:55

23'

Vukašin Vorkapić! Pokupio je drugi put u meču odbitak i smestio ga u mrežu - 11:12

Šlurov pogađa za 11:13

20:54

22'

Johanes Gola se upisuje u strelce - 10:12

20:53

21'

Pešmalbek je iznudio prvi sedmerac za Srbiju. Vanja Ilić ga je iskoristio, njegov drugi gol - 10:11

20:52

20'

Sjajna kontra Srbije, Milosavljev je uposlio Vorkapića, a ovaj postigao svoj treći gol - 9:11

20:51

19'

Špet na drugoj strani stiže do četvrte odbrane. 

20:50

18'

Semper postiže svoj drugi gol - 8:10

Ponovo tehnička greška naših rukometaša u napadu, a Nemci sve kažnavaju. Semper stiže do trećeg gola - 8:11. Prvi put tri gola prednosti za Nemce.

20:49

16'

Prvi sedmerac na meču, i to za Nemačku. Ali brani Milosavljev! Njegova peta odbrana u meču. Ali šta vredi kada u napadu pravimo veliki broj grešaka, još jedna izgubljena lopta, naši su je bacili u aut.

20:46

15'

Vanja Ilić postiže prvi gol sa levog krila - 8:8

Juri Knor postiže svoj več četvrti gol - 8:9

20:46

14'

Nemci preko desnog beka postižu gol, Zerbe je siguran - 7:8

20:44

13'

Nemci dolaze do plus dva. U kontri je Sempler siguran, a sve posle odbrane Šprema.

Stefan Dodić smanjuje - 6:7.

Ukrali smo loptu, a Pešmalebk u kontri donosi izjednačenje - 7:7. Njegov drugi gol.

20:42

12'

Dragan Pešmalbek se upisuje u strelce, prvi gol sa crte - 5:5

Koster vraća prednost Nemcima - 5:6

20:41

10'

Kror u kontri pogađa svoj treći gol - 4:5.

20:39

9'

Sjajni Dejan Milosavljev, upisao je treću odbranu. Još jedna odbrana Milosavljeva, četvrta ukupno. Nažalost, to ne koristimo na pravi način u napadu. Tri puta su naši igrači ispuštali loptu, a Špet je jednom skinuo zicer Vanji Iliću.

20:37

7'

Ponovo greška Orlova u napadu, Knor u kontri postiže svoj drugi gol - 3:4

Vorkapić postiže svoj drugi pogodak - 4:4

20:35

5'

Uščins u kontri pogađa za 3:3

20:35

4'

kojadinović se upisao u strelce - 3:2. Milosavljev beleži drugu odbranu.

20:34

3'

Vorkapić za prvo vođstvo Srbije - 2:1.

Knor donosi izjednačenje - 2:2

20:32

2'

Lazar Kukić je postigao prvi gol za Srbiju - 1:1

20:32

1'

Srbija nije iskoristila prvi napad, ali Nemačka jeste. U kontri je Zerbe bio siguran - 0:1.

20:30

1. polufinale

Počela je utakmica

19:44

Srbija ne zna kako da pobedi Nemačku

Od 2009. godine Srbija i Nemačka su odigrale sedam međusobnih mečeva. Nemci su slavili u pet navrata, a dva meča su završena nerešenim ishodom.

Poslednji put ove dve selekcije su igrale na Svetskom prvenstvu 2023. godine. Nemci su tada bili bolji za gol - 34:33.

Nemačka je aktuelni polufinalista Evropskog prvenstva i finalista Olimpijskih igara. Prošle godine na Svetskom prvenstvu su eliminisani u četvrtfinalu od Portugalije nakon produžetaka.

19:35

Tabela



19:31

Sastavi

SRBIJA - NEMAČKA

Hala: Herning

Sudije: Adam Biro, Oliver Kiš (Mađarska)

SRBIJA: Cupara (g), Milosavljev (g), Vorkapić, Jevtić, Borzaš, Kojadinović, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Damjanović, Kukić, Mitrović, Tasić, Dodić, Đukić, Pešmalbek, Marsenić.

NEMAČKA: Špet (g), Volf (g), Gola, Šlurof, Heseler, Knor, Zerbe, Kester, Uščins, Kesler, Semper, Damke, Mertens, Fišer, Grgić, Kolbaher.