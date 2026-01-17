SRBIJA - NEMAČKA: Neverovatni Dejan Milosavljev nedovoljan za Nemce! Orlovi gube na poluvremenu
Rukometna reprezentacija Srbije od 20.30 časova u Herningu igra utakmicu 2. kola Grupe A prve faze na Evropskom prvenstvu.
Srbija je u prvom kolu poražena od Španije rezultatom 29:27 (19:15), dok je Nemačka slavila protiv Austrije 30:27 (12:8).
Pošto samo dve najbolje ekipe iz grupe prolaze u dalju fazu, jasno je da četa selektora Raula Gonzalesa nema previše prostora za kalkulacije. Španija je pobedila i Austriju u drugom kolu, pa sada ima četiri boda, dok je Austrija bez bodova.
Dakle, Srbija ne sme da izgubi od Nemačke, jer bi time i definitivno ispala iz daljeg takmičenja. Pobeda, pa i remi, ostavljaju nadu Orlovima za plasman u drugi krug.
Milosavljev briljira, Vorkapić najefikasniji
Sa osam odbrana, golman Dejan Milosavljev je obeležio prvo poluvreme. Nemački golman David Špat ima sedam odbrana.
Vorkapić je postigao četiri gola, Pešmalbek tri, Vanja Ilić i Dodić po dva gola, a Kojadinović i Kukić po jedan.
Kod Nemaca, po četiri gola su postigli Šlurof i Knor. Gol manje je postigao Semper.
30'
Šlurov pogađa svoj četvrti gol za najveću prednost Nemačke - 13:17.
Uprkos osam odbrana Dejana Milosavljeva. Čini čuda golman Srbije, ali Orlovi u napadu ne koriste tu činjenicu. Srbija je igrala ravnopravno većim delom prvog poluvremena, imala i napad za izjednačenje, a zatim je u finišu poluvremena usledio pad.
25'
Šteta, Srbija je imala šansu za izjednačenje, ali je Špet odbranio šut Vanje Ilića. Naši rukometaši se bune, pošto je Zerbe bio u šestercu. Žuti karton za nekog sa klupe Srbije zbog prigovora.
23'
Vukašin Vorkapić! Pokupio je drugi put u meču odbitak i smestio ga u mrežu - 11:12.
Šlurov pogađa za 11:13.
21'
Pešmalbek je iznudio prvi sedmerac za Srbiju. Vanja Ilić ga je iskoristio, njegov drugi gol - 10:11.
20'
Sjajna kontra Srbije, Milosavljev je uposlio Vorkapića, a ovaj postigao svoj treći gol - 9:11.
18'
Semper postiže svoj drugi gol - 8:10.
Ponovo tehnička greška naših rukometaša u napadu, a Nemci sve kažnavaju. Semper stiže do trećeg gola - 8:11. Prvi put tri gola prednosti za Nemce.
16'
Prvi sedmerac na meču, i to za Nemačku. Ali brani Milosavljev! Njegova peta odbrana u meču. Ali šta vredi kada u napadu pravimo veliki broj grešaka, još jedna izgubljena lopta, naši su je bacili u aut.
15'
Vanja Ilić postiže prvi gol sa levog krila - 8:8.
Juri Knor postiže svoj več četvrti gol - 8:9.
13'
Nemci dolaze do plus dva. U kontri je Sempler siguran, a sve posle odbrane Šprema.
Stefan Dodić smanjuje - 6:7.
Ukrali smo loptu, a Pešmalebk u kontri donosi izjednačenje - 7:7. Njegov drugi gol.
12'
Dragan Pešmalbek se upisuje u strelce, prvi gol sa crte - 5:5.
Koster vraća prednost Nemcima - 5:6.
9'
Sjajni Dejan Milosavljev, upisao je treću odbranu. Još jedna odbrana Milosavljeva, četvrta ukupno. Nažalost, to ne koristimo na pravi način u napadu. Tri puta su naši igrači ispuštali loptu, a Špet je jednom skinuo zicer Vanji Iliću.
7'
Ponovo greška Orlova u napadu, Knor u kontri postiže svoj drugi gol - 3:4.
Vorkapić postiže svoj drugi pogodak - 4:4.
Srbija ne zna kako da pobedi Nemačku
Od 2009. godine Srbija i Nemačka su odigrale sedam međusobnih mečeva. Nemci su slavili u pet navrata, a dva meča su završena nerešenim ishodom.
Poslednji put ove dve selekcije su igrale na Svetskom prvenstvu 2023. godine. Nemci su tada bili bolji za gol - 34:33.
Nemačka je aktuelni polufinalista Evropskog prvenstva i finalista Olimpijskih igara. Prošle godine na Svetskom prvenstvu su eliminisani u četvrtfinalu od Portugalije nakon produžetaka.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
SRBIJA - NEMAČKA
Hala: Herning
Sudije: Adam Biro, Oliver Kiš (Mađarska)
SRBIJA: Cupara (g), Milosavljev (g), Vorkapić, Jevtić, Borzaš, Kojadinović, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Damjanović, Kukić, Mitrović, Tasić, Dodić, Đukić, Pešmalbek, Marsenić.
NEMAČKA: Špet (g), Volf (g), Gola, Šlurof, Heseler, Knor, Zerbe, Kester, Uščins, Kesler, Semper, Damke, Mertens, Fišer, Grgić, Kolbaher.