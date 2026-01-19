Slušaj vest

Nemačka skijašica Ema Ajher pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u italijanskom Tarviziju.

Ajher je pobedila rezultatom 1:14,04 minuta i ostvarila četvrtu pobedu u karijeri u Svetskom kupu, a drugu u sezoni.

Amerikanka Lindzi Von zauzela je drugo mesto sa 0,27 sekundi zaostatka.

Treća je bila Čehinja Ester Ledecka sa 0,94 sekunde zaostatka.

1/12 Vidi galeriju Ski skokovi, četiri skakaonice Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, Christof STACHE / AFP / Profimedia, DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Francuskinja Roman Miradoli bila je četvrta, Amerikanka Kili Kešman peta, a šesto mesto zauzela je Italijanka Sofija Gođa.

Gođa je prva u plasmanu superveleslaloma sa 200 bodova, ispred Von koja ima 190 i Novozelanđanke Alis Robinson sa 180 bodova. ; Ajher je peta sa 124 boda.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 923 boda, ispred Švajcarkinje Kamile Rast sa 753 i Ajher sa 598 bodova.

Von je četvrta sa 590 bodova, a Gođa je peta sa 506 bodova.