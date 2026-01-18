Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije pobedom protiv Nemačke (30:27) napravila je veliku senzaciju na EP koje se održava u Danskoj.

Ovim trijumfom, nakon poraza u prvom kolu protiv Španije (29:27), Srbija je uoči okršaja sa Austrijom (ponedeljak (19.00) došla na korak od plasmana u drugu fazu.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Šta je potrebno Srbiji za plasman dalje na EP u rukometu?

U klasifikaciji timova na kraju, najpre se gleda broj osvojenih bodova, potom međusobni susreti, onda gol-razlika među ekipama, onda broj postignutih pogodaka i na kraju ukupna gol-razlika.

Srbija je dobila Nemačku sa +3, od Španije izgubila sa dva gola razlike, što znači da Srbiju pobeda nad Austrijom, bez obzira na ishod utakmice Španije i Nemačke, ide dalje.

Austriju do sada nikada nismo pobedili!

Sa Austrijom smo se od 2010. na Evropskom prvenstvu sastali tri puta i nemamo nijedan trijumf do sada. Samo je 2013. naš tim došao do nerešenog rezultata protiv Austrijanaca (30:30).

Srbija Austrija rukomet Foto: Printscreen/Flashscore

Austriju smo pobedili samo jednom, ali u prijateljskom okršaju 2017. a posle toga imamo po jedan remi i poraz u pripremnim okršajima.

Pobeda protiv Austrije u ponedeljak biće imperativ, ali i nadamo se, rušenje jedne neugodne tradicije.

Nadamo se da će biti tako...

Lazar Kukić

Naš tim može da prođe i sa bodom, ukoliko Nemačka u poslednjem kolu ne pobedi Španiju.

