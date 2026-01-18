SRBIJA - MAĐARSKA: Delfini vode na poluvremenu posle spektakularnog preokreta! Glušac blista na golu, Mandić rešeta
Vaterpolisti Srbije od 20.30 časova u beogradskoj Areni igraju protiv Mađarske meč 2. kola u drugoj fazi Evropskog prvenstva.
Najveći vaterpolo klasik na svetu ima izuzetan značaj po pitanju plasmana u polufinale.
Uoči ove utakmice Mađarska ima devet bodova, jedan više od Srbije. U igri za prva dva mesta u grupi je i Španija, koja ima devet bodova, ali sa utakmicom više.
Ono što je bitno, jeste da se Dušan Mandić vraća u tim Srbije posle suspenzije.
Srbija bi pobedom praktično obezbedila plasman u polufinale. Mađarsku takođe pobeda vodi među četiri najbolje.
16'
Dušan Mandić postiže drugi pogodak - 8:7.
Srbija ima gol prednosti na poluvremenu posle velikog preokreta.
Briljira golman Milan Glušac koji ima devet odbrana.
15'
Mađarska je izjednačila preko Adama Nađa u situaciji kada je imala igrača više - 7:7. Ponovo je sudija Margeta doneo jednu iznenađujuću odluku.
14'
Petar Jakšić za novo vođstvo Delfina - 7:6. Mlađi Nikolin brat je šesti igrač Srbije koji je postigao gol.
10'
Srbija vodi prvi put na meču, Vasilije Martinović je postigao prvi gol - 5:4.
Mađari koriste igrača više - 5:5. Adam Nađ je precizan.
8'
Žuti karton za selektora Srbije Uroša Stevanovića. Sudije često iritiraju svojim odlukama, što iritira naše igrače i stručni štab.
Ludnica u Areni, Nikola Jakšić uz zvuk sirene postiže gol za izjednačenje - 4:4.
6'
Sporna odluka slovenačkog sudije Margete. Slovenac je "čuven" po odluci sa meča protiv Španije da Dušana Mandića isključi zbog brutalitija.
Sava Ranđelović postiže svoj prvi gol - 3:4.
4'
Nikola Jakšić postiže prvi gol za Srbiju. Kapiten je iskoristio igrača više - 1:3.
Neumoljivi Mađari sa igračem više - 1:4. Strelac je Vendel Vigvari. Mađari šutiraju 4/4.
2'
Mađari su realizovali i drugi napad na meču. Vice Vigvari je pogodio - 0:2.
Katastrofalan početak Delfina, Mađari su se odrbranili sa igračem manje, a onda u kontri poentirali. Strelac je Anđal - 0:3.
Srbija bez važnog igrača
Nažalost, nije sve idealno uoči utakmice.
Srbija neće biti kompletna, pošto u timu nema Radomira Drašovića, jednog od najvažnijih igrača.
Osmorica Srba igra ili je igralo u Mađarskoj
Interesantno je da je većina reprezentativaca Srbije u delu svoje karijere igralo u mađarskim klubovima.
Dušan Mandić je sa Ferencvarošem aktuelni osvajač Lige šampiona, dok je Nikola Jakšić to učinio 2019. godine.
Strahinja Rašović i Sava Ranđelović su bili članovi Vašaša, Miloš Ćuk je nosio kapice Egera i Solnoka. Solnok su proslavili Đorđe Lazić, Radomir Drašović i Viktor Rašović.
Srbija nikada nije gubila u Beogradu
Uoči večerašnje utakmice, na strani Delfina je statistika koja uliva strah u kosti rivalima.
Beograd je treći put domaćin Evropskog prvenstva, a Srbija ima stopostotan učinak.
Delfini su odigrali 18 utakmica 2006, 2016 i 2026. godine i upisali svih 16 pobeda. To uključuje i pobedu posle penala na otvaranju protiv Holandije.
Najveće rivalstvo u istoriji vaterpola
Mađarska i Srbija su najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu.
Ovo će biti 25. utakmica na Evropskim prvenstvima, uključujući i doba Jugoslavije, od 1934. godine. Mađarska vodi sa 13-9, uz dva remija.
Poslednji put na EP su igrali 2016. godine, a poslednji put u finalu 2006. godine, kada je Srbija slavila rezultatom 8:7.
Mađarska je slavila na poslednja tri međusobna odmeravanja snaga.
Mađarska je 13 puta bila šampion Evrope, sedam puta je bila druga i šest puta treća.
Naša zemlja, uključujući Jugoslaviju, ima osam titula prvaka Evrope. Od toga je Srbija od osamostaljenja pet puta bila šampion. Naša zemlja ima devet srebrnih i pet bronzanih medalja, što je ukupno 22, četiri manje od Mađarske.
Sastavi
SRBIJA - MAĐARSKA
Beograd, Arena
Sudije: Boris Margeta (Slovenija), Matan Švarc (Izrael)
SRBIJA: Filipović (g), Glušac (g), Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Lukić. Selektor: Uroš Stevanović
MAĐARSKA: Čoma (g), Vogel (g), Anđal, Manerc, Akoš Nađ, Vince Vigvari, Adam Naš, Fekete, Kovač, Vendel Vigvari, Janšik, Bazici, Vismeg, Varga. Selektor: Žolt Varga