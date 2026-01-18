Svi događaji
21:04

16'

Dušan Mandić postiže drugi pogodak - 8:7

Srbija ima gol prednosti na poluvremenu posle velikog preokreta.

Briljira golman Milan Glušac koji ima devet odbrana.

21:02

15'

Mađarska je izjednačila preko Adama Nađa u situaciji kada je imala igrača više - 7:7. Ponovo je sudija Margeta doneo jednu iznenađujuću odluku.

21:01

14'

Petar Jakšić za novo vođstvo Delfina - 7:6. Mlađi Nikolin brat je šesti igrač Srbije koji je postigao gol.

20:58

13'

Kontra Mađara i gol Janšika - 5:6

Đorđe Lazić postiže gol za izjednačenje - 6:6

20:53

10'

Srbija vodi prvi put na meču, Vasilije Martinović je postigao prvi gol - 5:4.

Mađari koriste igrača više - 5:5. Adam Nađ je precizan.

20:51

9'

Sjajni Milan Glušac je upisao petu odbranu.

20:51

Počela je druga četvrtina

20:51

Spektakl u Areni

Vaterpolo

20:47

8'

Žuti karton za selektora Srbije Uroša Stevanovića. Sudije često iritiraju svojim odlukama, što iritira naše igrače i stručni štab.

Ludnica u Areni, Nikola Jakšić uz zvuk sirene postiže gol za izjednačenje - 4:4

Vaterpolo, gol Nikole Jakšića Izvor: Kurir

20:44

6'

Sporna odluka slovenačkog sudije Margete. Slovenac je "čuven" po odluci sa meča protiv Španije da Dušana Mandića isključi zbog brutalitija.

Sava Ranđelović postiže svoj prvi gol - 3:4

20:42

5'

Dušan Mandić se vratio posle dva meča suspenzija i pogodio iz peterca - 2:4

20:38

4'

Nikola Jakšić postiže prvi gol za Srbiju. Kapiten je iskoristio igrača više - 1:3

Neumoljivi Mađari sa igračem više - 1:4. Strelac je Vendel Vigvari. Mađari šutiraju 4/4.

20:35

2'

Mađari su realizovali i drugi napad na meču. Vice Vigvari je pogodio - 0:2

Katastrofalan početak Delfina, Mađari su se odrbranili sa igračem manje, a onda u kontri poentirali. Strelac je Anđal - 0:3.

20:34

1'

Mađari su poveli već u prvoj akciji - 0:1.

Adam Nađ je strelac.

20:34

Počela je utakmica

20:24

Spektakularna atmosfera

U Areni je prisutno preko 12.000 gledalaca. Očekuje nas spektakl.

Vaterpolo Izvor: Kurir

20:07

Srbija bez važnog igrača

Nažalost, nije sve idealno uoči utakmice.

Srbija neće biti kompletna, pošto u timu nema Radomira Drašovića, jednog od najvažnijih igrača.

17:21

Osmorica Srba igra ili je igralo u Mađarskoj

Interesantno je da je većina reprezentativaca Srbije u delu svoje karijere igralo u mađarskim klubovima.

Dušan Mandić je sa Ferencvarošem aktuelni osvajač Lige šampiona, dok je Nikola Jakšić to učinio 2019. godine.

Strahinja Rašović i Sava Ranđelović su bili članovi Vašaša, Miloš Ćuk je nosio kapice Egera i Solnoka. Solnok su proslavili Đorđe Lazić, Radomir Drašović i Viktor Rašović.

17:18

Srbija nikada nije gubila u Beogradu

Uoči večerašnje utakmice, na strani Delfina je statistika koja uliva strah u kosti rivalima.

Beograd je treći put domaćin Evropskog prvenstva, a Srbija ima stopostotan učinak.

Delfini su odigrali 18 utakmica 2006, 2016 i 2026. godine i upisali svih 16 pobeda. To uključuje i pobedu posle penala na otvaranju protiv Holandije.

17:16

Najveće rivalstvo u istoriji vaterpola

Mađarska i Srbija su najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu.

Ovo će biti 25. utakmica na Evropskim prvenstvima, uključujući i doba Jugoslavije, od 1934. godine. Mađarska vodi sa 13-9, uz dva remija.

Poslednji put na EP su igrali 2016. godine, a poslednji put u finalu 2006. godine, kada je Srbija slavila rezultatom 8:7.

Mađarska je slavila na poslednja tri međusobna odmeravanja snaga.

Mađarska je 13 puta bila šampion Evrope, sedam puta je bila druga i šest puta treća.

Naša zemlja, uključujući Jugoslaviju, ima osam titula prvaka Evrope. Od toga je Srbija od osamostaljenja pet puta bila šampion. Naša zemlja ima devet srebrnih i pet bronzanih medalja, što je ukupno 22, četiri manje od Mađarske.

17:08

Tabela

Vaterpolo
Vaterpolo Foto: Printskrin

16:56

Sastavi

SRBIJA - MAĐARSKA

Beograd, Arena

Sudije: Boris Margeta (Slovenija), Matan Švarc (Izrael)

SRBIJA: Filipović (g), Glušac (g), Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Lukić. Selektor: Uroš Stevanović

MAĐARSKA: Čoma (g), Vogel (g), Anđal, Manerc, Akoš Nađ, Vince Vigvari, Adam Naš, Fekete, Kovač, Vendel Vigvari, Janšik, Bazici, Vismeg, Varga. Selektor: Žolt Varga