Vaterpolisti Srbije od 20.30 časova u beogradskoj Areni igraju protiv Mađarske meč 2. kola u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

1/22 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Najveći vaterpolo klasik na svetu ima izuzetan značaj po pitanju plasmana u polufinale.

Uoči ove utakmice Mađarska ima devet bodova, jedan više od Srbije. U igri za prva dva mesta u grupi je i Španija, koja ima devet bodova, ali sa utakmicom više.

Ono što je bitno, jeste da se Dušan Mandić vraća u tim Srbije posle suspenzije.

Srbija bi pobedom praktično obezbedila plasman u polufinale. Mađarsku takođe pobeda vodi među četiri najbolje.