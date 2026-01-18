Slušaj vest

Norveški skijaš Atle Li Mekgrat pobednik slaloma u Vengenu.

Mekgrat je u Vengenu stigao do pete pobede u karijeri u Svetskom kupu, a druge u ovoj sezoni. On je zabeležio vreme od minut, 45 sekundi i 99 stotinki.

Drugo mesto osvojio je Lukas Pineiro Broten iz Brazila, koji je za pobednikom kasnio 47 stotinki.

Treći je bio još jedan Norvežanin Henrik Kristofersen, koji je za Mekgratom zaostao 81 stotinku. Prvo mesto u generalnom plasmanu slaloma drži Mekgrat sa 372 boda, dok je Pineiro Broten drugi sa 351.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Švajcarac Marko Odermat sa 1.105 bodova, dok je Pinero Broten na drugoj poziciji sa 618.

Naredna trka u Svetskom kupu u muškoj konkurenciji biće održana 23. januara u Kicbilu, a na programu je superveleslalom.

