Rukometna reprezentacija Srbije sastaje se sa Austrijom (19.00) u trećem kolu grupne faze na EP u Danskoj.

Za siguran plasman dalje Srbiji je potrebna pobeda, a u slučaju remija, neophodno je da Nemačka ne izgubi od Španije.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Direktan prenos meča sa EP u Danskoj između Srbije i Austrije možete gledati uživo na RTS 1.

Rukometaši Srbije
Dejan Milosavljev
Screenshot 2026-01-18 093151.jpg
serbiafrance-08.jpg

Rukomet Srbija - Nemačka: Dejan Milosavljev brani Vanji Iliću da skandira Aufiderzen Izvor: Arena 1 Premium