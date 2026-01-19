Potrebna nam je pobeda za siguran plasman u drugu fazu takmičenja.
biće napeto
NACIJA JE UZ VAS! Evo gde možete gledati istorijski okršaj Srbije i Austrije na EP u Danskoj!
Slušaj vest
Rukometna reprezentacija Srbije sastaje se sa Austrijom (19.00) u trećem kolu grupne faze na EP u Danskoj.
Za siguran plasman dalje Srbiji je potrebna pobeda, a u slučaju remija, neophodno je da Nemačka ne izgubi od Španije.
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Vidi galeriju
Direktan prenos meča sa EP u Danskoj između Srbije i Austrije možete gledati uživo na RTS 1.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši