HRVATI PUSTILI TOMPSONA, EHF ODMAH BRUTALNO REAGOVAO: Žestok skandal na EP u rukometu! Komšije na sramotan način napravile haos - "Zahtev je svaki put odbijen!"
Žestok skandal desio se na Evropskom prvenstvu u rukometu, a režirali su ga - Hrvati.
I pored toga što EHF (Evropska rukometna federacija) nije dozvolio našim komšijama da sa razglasa puštaju pesme osvedočenog srbomrzca Marka Perkovića Tompsona, stihovi jedne od njegovih numera ipak su se čuli u subotu uveče u švedskom gradu Malme.
Zbog svega se EHF oglasio i u odgovoru za švedski list Aftonbladet istakao je kako su Hrvati više puta upozoreni da ne puštaju Tompsona.
- Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti - i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže - naveli su iz EHF.
Dodali su da Tompsonova pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu i da su sve pesme na plejlistama za sve mečeve pre početka prvenstva pregledali tim za zabavu i EHF.
Aftonbladet navodi i da je nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pobedila Gruziju "nekoliko gledalaca reagovalo" zbog puštanja sporne pesme.
Da li će se ovaj skandal ponoviti u nastavku šampionata, ostaje da se vidi.
