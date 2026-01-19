Slušaj vest

Žestok skandal desio se na Evropskom prvenstvu u rukometu, a režirali su ga - Hrvati.

I pored toga što EHF (Evropska rukometna federacija) nije dozvolio našim komšijama da sa razglasa puštaju pesme osvedočenog srbomrzca Marka Perkovića Tompsona, stihovi jedne od njegovih numera ipak su se čuli u subotu uveče u švedskom gradu Malme.

Zbog svega se EHF oglasio i u odgovoru za švedski list Aftonbladet istakao je kako su Hrvati više puta upozoreni da ne puštaju Tompsona.

- Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti - i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže - naveli su iz EHF.

1/4 Vidi galeriju Rukometna reprezentacija Hrvatske na Evropskom prvenstvu Foto: MATHILDA SCHULER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Dodali su da Tompsonova pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu i da su sve pesme na plejlistama za sve mečeve pre početka prvenstva pregledali tim za zabavu i EHF.

Aftonbladet navodi i da je nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pobedila Gruziju "nekoliko gledalaca reagovalo" zbog puštanja sporne pesme.

Da li će se ovaj skandal ponoviti u nastavku šampionata, ostaje da se vidi.

BONUS VIDEO: