Reprezentativcima Mađarske teško je pao ovaj poraz, a Adam Nađ je u razgovoru za tamošnje medije optužio sudije za neuspeh.

- Reprezentacija Srbije je dobra, ali je večeras imala dvojicu "igrača" više, što je sramota da takve stvari mogu da se događaju u današnjem vaterpolu. Sramota je da može i dalje da igra na ovakav način, sa ovakvim odnosom kazni - počeo je priču Nađ, pa dodao:

- Oni su stalno dobijali igrača više, nas su isključivali, poklanjali su im peterce, to je bio cirkus. Srpski tim je dobar, pun olimpijskih šampiona, igrača sa ogromnim iskustvom, koji znaju da igraju i da pobeđuju u domaćem bazenu. Mi nismo imali mnogo šansi u ovom meču, a na kraju smo napravili nekoliko grešaka, nismo birali najbolja rešenja.

Zatim je pohvalio svoje saigrače.

- Apsolutno smo imali osećaj tokom meča da možemo da preokrenemo rezultat, samo da smo bili malo precizniji u poslednja tri minuta. Ono što možemo da naučimo iz ove utakmice, a pred duel sa Španijom je da možemo da se vratimo iz svake situacije. Skoro da smo stigli deficit od pet golova u samo jednoj četvrtini, što pokazuje našu snagu, brzinu i šta možemo sve da ostvarimo kada igramo kao tim, jedan za drugog - zaključio je on.

Kada se sve sabere i oduzme, neshvatljivo je da se Nađ žali na suđenje, ali - ko gubi, ima pravo i da se ljudi.

