Tokom proteklog vikenda na stazi Jas Marina u Abu Dabiju, na samom startu sezone, šesnaestogodišnji Andrija Kostić upisao je svoj debitantski nastup u bolidu Formule 3 u Regionalnoj Formuli Bliskog Istoka, kao član ekipe Trident Rejsing i jedini predstavnik Srbije u F3 trkama. Prvi vikend u novoj kategoriji obeležila je osvojena pol-pozicija u drugoj trci, kao i sporna odluka sudija koja je našeg Kostića koštala podijuma.

Po dolasku u Abu Dabi, mladi Srbin je kroz testiranja na stazi Jas Marina započeo adaptaciju na bolid i viši rang takmičenja. U kvalifikacijama je prvobitno zabeležio odlično deveto vreme, ali je zbog kazne nakon procene sudija u vezi vožnje pod žutim zastavama za Trku 1 startovao sa 15. pozicije. Ipak, već u prvom krugu uspeo je da se probije do 12. mesta i ritmom krugova držao tempo uporediv sa prvih 8 vozača, da bi trku na kraju završio kao 6. među debitantima.

Foto: Formula Regional Middle East Trophy

Dobrim nastupom, Kostić je sebi obezbedio pol-poziciju za drugu trku, u kojoj je već na startu došlo je do velikog incidenta, pa je prekinuta crvenom zastavom. U nastavku trke, Kostić je dugo držao vodeću poziciju, sve do sporne odluke sudija da mu dodele kaznu prolaska kroz pit-lejn zbog proceduralnog prekršaja u formacijskom krugu. Ta odluka ga je koštala borbe za podijum, iako incidentom nije ugrozio druge učesnike na stazi.

Za kraj prve runde takmičenja, u trećoj trci, Kostić je startovao sa 11. mesta, ali je već nakon prvog kruga bio deveti. Ubrzo se probio i do osme pozicije, uključivši se u borbu sa grupom koja je jurila Top 5, međutim, i ovu trku obeležili su izlazak sigurnosnog automobila, a zatim i crvena zastava, pa je Andrija vikend završio na 8. mestu i plasmanom u Top 10.

Ovim rezultatima Kostić je na najbolji način najavio svoj potencijal u novom šampionatu.

Foto: Formula Regional Middle East Trophy

Naredna runda vozi se već u petak na istoj stazi, a nakon toga takmičenje se nastavlja u Dubaiju.

