Slušaj vest

Mladi srpski automobilista Andrija Kostić upisao je tokom proteklog vikenda na stazi Jas Marina u Abu Dabiju svoj debitantski nastup u bolidu Formule 3 u Regionalnoj Formuli Bliskog Istoka, kao član ekipe Trident rejsing i jedini predstavnik Srbije u F3 trkama.

U saopštenju iz tima srpskog automobiliste se navodi da je prvi vikend u novoj kategoriji obeležila osvojena pol-pozicija u drugoj trci, kao i sporna odluka sudija koja je Kostića koštala podijuma.

"Po dolasku u Abu Dabi, mladi Srbin je kroz testiranja na stazi Jas Marina započeo adaptaciju na bolid i viši rang takmičenja. U kvalifikacijama je prvobitno zabeležio odlično deveto vreme, ali je zbog kazne nakon procene sudija u vezi vožnje pod žutim zastavama za Trku 1 startovao sa 15. pozicije. Ipak, već u prvom krugu uspeo je da se probije do 12. mesta i ritmom krugova držao tempo uporediv sa prvih osam vozača, da bi trku na kraju završio kao šesti među debitantima", navodi se u saopštenju.

Kostić je dobrim nastupom obezbedio pol-poziciju za drugu trku.

"Na startu druge trke došlo je do velikog incidenta, pa je prekinuta crvenom zastavom. U nastavku trke, Kostić je dugo držao vodeću poziciju, sve do sporne odluke sudija da mu dodele kaznu prolaska kroz pit-lejn zbog proceduralnog prekršaja u formacijskom krugu. Ta odluka ga je koštala borbe za podijum, iako incidentom nije ugrozio druge učesnike na stazi", dodaje se u saopštenju.

Kostić je u trećoj trci startovao sa 11. mesta.

"On je već nakon prvog kruga bio deveti. Ubrzo se probio i do osme pozicije, uključivši se u borbu sa grupom koja je jurila Top 5. Međutim, i ovu trku obeležili su izlazak sigurnosnog automobila, a zatim i crvena zastava, pa je Andrija vikend završio na osmom mestu i plasmanom u Top 10. Ovim rezultatima Kostić je na najbolji način najavio svoj potencijal u novom šampionatu", zaključuje se u saopštenju.

Naredna runda biće vožena u petak na istoj stazi, a nakon toga takmičenje se nastavlja u Dubaiju.