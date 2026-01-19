Slušaj vest

Johan Flink, novinar portala "Aftonbladet", pisao je o propustu organizatora Evropskog prvenstva u rukometu i puštanju pesme Tompsona koji je poznat po reklamiranju ustaštva kroz svoje pesme. Zbog toga je Evropska rukometna federacija (EHF) odlučila da zabrani puštanje ovog izvođača na utakmicama.

U razgovoru za hrvatski portal "24 sata" Flink je otkrio kako je došlo do pometnje.

"Bio sam na utakmici, ali pesmu nisam primetio. Ne znam mnogo o Tompsonu, a bio sam fokusiran na svoj posao. Međutim, redakcija je primila dojavu, pretpostavljam od nekog gledatelja koji je bio prisutan, da je puštena Tompsonova pesma. Kad sam počeo da istražujem dojavu, na kraju sam mejlom dobio i odgovor od EHF-a i u članku u osnovi prenosim sve što su oni napisali", rekao je za Flink koji je dodao da mu se posle članka o Tompsonu javljaju i Srbi i Hrvati.

"EHF nije objasnio zašto pesma nije smela biti puštena, niti na koji način krši pravila", istakao je novinar.

Šta je Flink napisao u tekstu koji je izazvao buru?

Švedski novinar je čitaoce upoznao sa delom spornog muzičara.

"Marko Perković, kako se Tompson zapravo zove, kontroverzna je figura na Balkanu koju optužuju za fašizam, a njegovi stihovi se, između ostalog, navodno odnose na hrvatske ratne zločine i veličaju ultranacionalistički ustaški pokret iz Drugog svetskog rata. Zbog toga je Perkoviću i njegovom bendu u određenim periodima bilo zabranjeno da nastupaju u nekim evropskim zemljama, a njegove pesme su po pravilu zabranjene na međunarodnim sportskim događajima".

A, ovo je bio odgovor EHF-a.

"Ta pesma nikada nije bila deo izvorne plej-liste za utakmicu. Sve pesme na plej-listama za sve dvorane pregledali su zabavni tim i EHF pre početka Evropskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti – i svaki put je taj zahtev bio odbijen. To što je na kraju ipak puštena je za žaljenje i nije smelo da se dogodi. Pesma ni na koji način ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže", naveli su iz Evropske rukometne federacije.

"Događaj je interno komuniciran svim zabavnim timovima u svim dvoranama kako bi se osiguralo da se to više ne dogodi", dodao je na kraju švedski novinar.

