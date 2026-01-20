Slušaj vest

Pobednica Svetskog kupa Federika Brinjone vratiće se takmičarskom skijanju u utorak, devet meseci nakon teške povrede, ali italijanska skijašica priznaje da je još prerano da bi mogla da potvrdi nastup na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama.

Brinjone je u aprilu polomila više kostiju leve noge, na kraju sezone koja je bila najbolja u njenoj karijeri. Nakon dve operacije i višemesečne rehabilitacije, u novembru se vratila na sneg, a danas je potvrdila da će se naći na startu veleslaloma Svetskog kupa u Kronplacu, tačno 292 dana posle povrede.

1/5 Vidi galeriju Federika Brinjone Foto: Elvis Gp Piazzi/Solero / Zuma Press / Profimedia, AP, Profimedia

"Za mene je zaista fantastično što sam ovde i što ću sutra nastupiti. Šta može biti bolje nego u Italiji, kod kuće, na stazi koju baš volim i u trci koja mi je uvek bila draga. Naravno, sigurno neće biti kao prethodnih godina", izjavila je Brinjone.

"Nisam ovde da testiram rezultate, već svoju glavu, telo, a pre svega nogu. Definitivno nisam došla po veliki rezultat, već po veliki rezultat za sebe. Već samim tim što sam ovde, to je ogroman uspeh, pa šta god da se desi biće fantastično", dodala je ona.

Tridesetpetogodišnja skijašica istakla je da od povrede "nije imala nijedan dan bez bolova" i da je do sada imala svega 13 dana ozbiljnog treninga.

Brinjone u karijeri ima olimpijsko srebro i dve bronze, a eventualni nastup na predstojećim Igrama bio bi njen peti olimpijski ciklus.

"Uvek sam verovala, inače ne bih bila ovde. Ali i dalje je teško. Mislim da nijedan sportista ne može sa sigurnošću da kaže da će biti na Olimpijskim igrama dok ne izađe na start, posebno u našem sportu, gde svašta može da se dogodi… Još uvek ne znam", rekla je ona.

"Kada sam prvi put ponovo obula veleslalomske skije, bilo je katastrofalno. Tek u decembru, kada sam pokušala ponovo, počela sam da vidim malo svetla", dodala je.

Prošle sezone, sa 34 godine, Brinjone je postala najstarija pobednica Svetskog kupa u istoriji ženskog skijanja, rekord koji je u međuvremenu nadmašila 41-godišnja Lindzi Von. Osim ukupnog pehara, Italijanka je osvojila i male kristalne globuse u spustu i veleslalomu, dok je u superveleslalomu bila druga u ukupnom plasmanu.

Brinjone se nada da će na Igrama u Milanu i Kortini nastupiti u sve tri discipline, gde je planirano da bude jedna od četiri nosioca zastave Italije. Ipak, još u oktobru je priznala da ne veruje da će "moći da se vrati na nivo na kojem je bila pre povrede".

Takmičenja u alpskom skijanju u ženskoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama, koje će se održati od 6. do 22. februara, biće vođena u Kortini d’Ampeco.