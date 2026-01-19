Slušaj vest

Reprezentacija Srbije nije bila na očekivanom nivou u meču protiv Austrije.

Rukometaši su u utakmici 3. kola grupe A poraženi rezultatom 26:25 i tako propustili šansu da sami izbore plasman u narednu fazu.

Ipak, nisu šanse izgubljene da se posle 14 godina nađemo u drugoj fazi.

Da bi Orlovi prošli među 12 najboljih, potrebna je pobeda Španije nad Nemačkom.

Taj meč je na programu od 20.30 sati.

U tom slučaju bi se stvorio trougao u kome bi Srbija bila bolja od Nemačke i Austrije.