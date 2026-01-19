Slušaj vest

Rukometaši Srbije trenutno u danskom Herningu igraju protiv Austrije meč trećeg kola prve faze Evropskog prvenstva.

Tokom prvog poluvremena viđena je velika i izjednačena borba, a Srbija je na pauzu otišla sa jednim golom prednosti - 13:12.

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

U prvom poluvremenu reprezentativci Srbije postigli su atraktivan pogodak, jedan od onih koji se retko viđaju na rukometnim terenima.

Posle uspešne odbrane, lopta je završila u rukama Borzaša, koji je šutirao preko celog terena i pogodio stativu. U tim trenucima austrijski golman je već krenuo nazad ka svom golu, ostavivši mrežu nebranjenu, što je iskoristio naš rukometaš koji je došao do odbitka, uhvatio loptu i poslao je u mrežu za važan pogodak Orlova.

Pogledajte:

Dejan Milosavljev

Rukomet Srbija - Nemačka: Dejan Milosavljev brani Vanji Iliću da skandira Aufiderzen Izvor: Arena 1 Premium