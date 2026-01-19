Tokom prvog poluvremena viđena je velika i izjednačena borba, a Srbija je na pauzu otišla sa jednim golom prednosti - 13:12.

U prvom poluvremenu reprezentativci Srbije postigli su atraktivan pogodak, jedan od onih koji se retko viđaju na rukometnim terenima.

Posle uspešne odbrane, lopta je završila u rukama Borzaša, koji je šutirao preko celog terena i pogodio stativu. U tim trenucima austrijski golman je već krenuo nazad ka svom golu, ostavivši mrežu nebranjenu, što je iskoristio naš rukometaš koji je došao do odbitka, uhvatio loptu i poslao je u mrežu za važan pogodak Orlova.