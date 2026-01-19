Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Austrije u utakmici 3. kola grupe A na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u danskom Herningu izgubila rezultatom 26:25 (12:13).

Pogledajte galeriju sa ovog meča:

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

