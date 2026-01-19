Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Herningu od Austrije 25:26 (13:12), u utakmici trećeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Srbija je pobedom protiv Austrije mogla da se plasira u drugu fazu, ali je ipak zbog poraza manjeg od četiri gola zadržala šanse za nastavak takmičenja. Za to će joj biti potrebna pomoć Španije, koja večeras od 20.30 mora da pobedi Nemačku.

Posle utakmice, utiske je sumirao selektor Srbije Raul Gonzales:

- Nismo bili dobri u napadu, njihov golman je bio dobar, nismo imali šut... Oni su dobar tim, imaju dosta igarača iz Bundeslige pobedili su jedan razlike čekamo poslednju utakmicu. Imamo šansu, borili smo se do samog kraja, uradili smo dobar posao, ali smo izgubili - kazao je Gonzales, pa potom dodao:

- Meč je bio vrlo izjednačen, vidite rezultat i možete zaključiti koliko je bilo blizu. Bilo je isključenja koja su napravila razliku.

Govorio je selektor Srbije o odsustvu Vukašina Vorkapića.

- Darko je pogađao svaki put, mislim da je bio 100 odsto, Vorkapić je igrao dosta protiv Nemačke - poručio je Gonzales.