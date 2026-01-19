"Ne mogu da propustim. Mislio sam da ostanemo u sportskim okvirima. Izuzetno perfidno suđenje. Važna odluka, sedmerac ili probijanje. Videli smo da probijanje nije bilo. Ili ranije odluke, isključenje Dragana Pešmalbeka, probijanje, videli smo da je Borzaš bio odgurnut rukom... Četiri-pet lopti na ovakvoj utakmici, na ovakvom nivou puno znači. Pogotovo što su dve-tri lopte bile na nerešenom rezultatu. Nije nam niko kriv, treba da gledamo svoje, ali drugačiji bi rezultat bio", rekao je Ćirković.