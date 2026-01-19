Slušaj vest

Poraz rukometaša Srbije od Austije teško je pao treneru Partizana Đorđu Ćirkoviću.

Srbija je izgubila rezultatom 26:25 u utakmici 3. kola grupe A na Evropskom prvenstvu , pa sada za prolaz mora da čeka pobedu Španije nad Nemačkom.

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Strateg najboljeg srpskog kluba, tokom gostovanja u studiju TV Arena prokomentarisao je i suđenje švedskog para Mirza Kurtagić - Matijas Vetervik.

"Ne mogu da propustim. Mislio sam da ostanemo u sportskim okvirima. Izuzetno perfidno suđenje. Važna odluka, sedmerac ili probijanje. Videli smo da probijanje nije bilo. Ili ranije odluke, isključenje Dragana Pešmalbeka, probijanje, videli smo da je Borzaš bio odgurnut rukom... Četiri-pet lopti na ovakvoj utakmici, na ovakvom nivou puno znači. Pogotovo što su dve-tri lopte bile na nerešenom rezultatu. Nije nam niko kriv, treba da gledamo svoje, ali drugačiji bi rezultat bio", rekao je Ćirković.

profimedia-1067419970.jpg
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije

Dejan Milosavljev odbrana Izvor: Arena 1 Premium