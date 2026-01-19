"NADA NIJE GOTOVA, VIDEĆEMO ZA DVA SATA..." Rukometaši Srbije utučeni posle poraza od Austrije - pričali o pritisku, evo zbog čega im je najviše krivo!
Podsetimo, rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Austrije u utakmici 3. kola grupe A na Evropskom prvenstvu.
Srbija je u danskom Herningu izgubila rezultatom 26:25 (12:13).
Nakon meča, Mihajlo Marsenić je rekao:
"Danas nije to bilo kako smo svi očekivali. Razočarenje, neverovatno, podlegli smo pritisku. Protiv Nemačke nismo imali pritisak, a sada je bilo pritiska pobede i moranja pa se nismo ni izdigli. Ne zavisimo sami od sebe, nadamo se da će Španija da pobedi Nemačku. Nije nas Austrija iznenadila. Odbrana je bila okej, borili smo se, ali na kraju nam je Vagner pravio probleme. U prvom poluvremenu smo propustili šanse i nije nam se dalo. Jako težak poraz za nas... Nada nije gotova. Videćemo za dva sata", rekao je Mijajlo Marsenić.
Lazar Kukić ističe da je ekipa danas bila neodlučna...
"Da se osvrnemo na taj napad, loše je izgledalo, zatvarali su nas lagano i nismo nalazili rešenja dodatnim pasom. Neodlučni smo bili, moramo bolje za lakša rešenja. Probali smo da igramo bez golmana i to je izgledalo konfuznije. To nas je i koštalo utakmice danas, veliko razočarenje. Ništa nije u našim rukama više. Nadam se, uz sreću i Božiju pomoć da će Španci da pobede Nemce", rekao je reprezentativac Srbije.