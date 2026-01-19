"Danas nije to bilo kako smo svi očekivali. Razočarenje, neverovatno, podlegli smo pritisku. Protiv Nemačke nismo imali pritisak, a sada je bilo pritiska pobede i moranja pa se nismo ni izdigli. Ne zavisimo sami od sebe, nadamo se da će Španija da pobedi Nemačku. Nije nas Austrija iznenadila. Odbrana je bila okej, borili smo se, ali na kraju nam je Vagner pravio probleme. U prvom poluvremenu smo propustili šanse i nije nam se dalo. Jako težak poraz za nas... Nada nije gotova. Videćemo za dva sata", rekao je Mijajlo Marsenić.