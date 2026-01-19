Slušaj vest

Hrvatska vaterpolo reprezentacija savladala je Tursku 22:9 (6:1, 5:2, 6:4, 5:2) u utakmici 2. kola grupe F na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Hrvatska posle ovog kola zauzima drugo mesto sa devet bodova, koliko ima i trećeplasirana Italija.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026

 Upravo će međusobni duel ove dve reprezentacije u poslednjem kolu odlučiti ko će sa drugog mesta u polufinale.

Samim tim, verovatno i na megdan Srbiji koja bi trebalo da bude prva u grupi E. Srbija u poslednjem kolu u utorak od 20.30 sati igra protiv Crne Gora, koja je izgubila sve šanse. Delfini bi pobedom potvrdili prvo mesto.

Grčka je vodeća sa 12 bodova u grupi F i ona je, pored Srbije, siguran učesnik polufinala.

U poslednjem kolu grupe E drugog putnika će odlučiti u direktnom duelu Mađarska i Španija.

