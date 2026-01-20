Slušaj vest

Nakon poraza od Španije u prvom kolu, Srbija je šokirala Nemačku, ali je potom izgubila od Austrije u trećem kolu grupne faze i tako ostala bez plasmana u narednu fazu takmičenja.

Poznato ime svetskog rukometa, Danac Rasmus Bojsen koji je završio karijeru 2022. godine nakon potresa mozga na jednoj utakmici, ispratio je učinak Orlova.

On je podelio isti snimak dva puta - jednom nakon utakmice protiv Nemačke, drugi put posle meča protiv Austrije.

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Snimak je nastao u toku slavlja naših rukometaša posle velike pobede nad Nemačkom. Neko od igrača je u euforiji uzviknuo "Auf Wiedersehen", što u prevodu sa nemačkog jezika znači "zbogom".

Bojsen je prvo poručio da se radi o jakoj izjavi nakon impresivne pobede, a onda je, nakon poraza Srbije od Austrije podelio isti snimak i napisao sledeće: Ovo nije ostarilo dobro za Srbiju.

Time je nekadašnji mladi reprezentativac Danske koji sada radi kao trener aludirao na to da se takva proslava možda obila o glavu reprezentaciji Srbije.

Ne propustiteOstali sportoviŠTETA, ŠTETA, ŠTETA: Rukometaši izgubili od Austrije, ali zadržali šansu za prolaz! Ovo mora da se desi!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviOVAJ PORAZ NIJE SMEO DA SE DESI... Srbija izgubila od Austrije, ali nada za prolaz i dalje postoji - pogledajte foto galeriju sa ovog meča!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviSELEKTOR SRBIJE POSLE PORAZA OD AUSTRIJE! Ne može da sakrije razočarenje - pričao o šansi koja je ostala, pa odgovorio na pitanje koje sve zanima!
profimedia-1067419970.jpg
Ostali sportoviSRBIJA SAMU SEBE IZBACILA SA EVROPSKOG PRVENSTVA: Nemci savladali Špance i prošli dalje
profimedia-1066364967.jpg

Bonus video:

Dejan Milosavljev odbrana Izvor: Arena 1 Premium