Nakon poraza od Španije u prvom kolu, Srbija je šokirala Nemačku, ali je potom izgubila od Austrije u trećem kolu grupne faze i tako ostala bez plasmana u narednu fazu takmičenja.

Poznato ime svetskog rukometa, Danac Rasmus Bojsen koji je završio karijeru 2022. godine nakon potresa mozga na jednoj utakmici, ispratio je učinak Orlova.

On je podelio isti snimak dva puta - jednom nakon utakmice protiv Nemačke, drugi put posle meča protiv Austrije.

Snimak je nastao u toku slavlja naših rukometaša posle velike pobede nad Nemačkom. Neko od igrača je u euforiji uzviknuo "Auf Wiedersehen", što u prevodu sa nemačkog jezika znači "zbogom".

Bojsen je prvo poručio da se radi o jakoj izjavi nakon impresivne pobede, a onda je, nakon poraza Srbije od Austrije podelio isti snimak i napisao sledeće: Ovo nije ostarilo dobro za Srbiju.

Time je nekadašnji mladi reprezentativac Danske koji sada radi kao trener aludirao na to da se takva proslava možda obila o glavu reprezentaciji Srbije.

