Slušaj vest

Džoni Vajsmiler je postao najpoznatiji po serijalu filmova o Tarzanu, kralju džungle.

Ono što se manje zna jeste da je bio olimpijski šampion. Vajsmiler je bio izuzetan atleta, osvojio je pet zlatnih medalja na Olimpijskim igrama za Ameriku i postavio na desetine rekorda u plivanju, pa mu je to i donelu ulogu Tarzana.

1/12 Vidi galeriju Olimpijski šampion i čuveni Tarzan - Džoni Vajsmiler. Foto: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, Colaimages, colaimages / Alamy / Profimedia, Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia

Džoniju je pravo ime Johan, a rođen je 1904. godine u malom banatskom selu Međa, u blizini današnje srpsko-rumunske granice.

Iako se po jednoj verziji navodi da je Vajsmiler rođen u Frajdorfu, današnjem predgrađu Temišvara, postoje brojni dokazi da je pravo rodno mesto poznatog glumca, u stvari, banatsko selo Međa u opštini Žitište. Roditelji Peter i Elizabeta su sinu dali ime Johan, ali je dečak zbog nasilne mađarizacije stanovništva u knjige upisan kao Janoš.

Sedam meseci nakon Johanovog rođenja, porodica Vajsmiler se ukrcala na brod u Roterdamu i emigrirala u Ameriku a u njihovim useljeničkim dokumentima je kao mesto Džonijevog rođenja naveden Pardanj, današnja Međa.

Nakon što se kao devetogodišnjak teško razboleo, doktori su malom Džoniju savetovali da se bavi plivanjem i on je 1921. postao šampion Amerike u disciplinama 45 i 200 metara. Da bi dobio američki pasoš falsifikovao je svoju biografiju i naveo je podatke mlađeg brata Petera koji je rođen u Americi.

Džoni Vajsmiler Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Ostalo je istorija – Džoni je 1922. oborio svetski rekord na 100 metara, a zatim je na Olimpijadama u Parizu 1924. i Amsterdamu 1928. osvojio pet zlatnih medalja. Ostaje zabeleženo da je tokom neverovatne karijere Vajsmiler postavio 67 svetskih rekorda i da je u penziju otišao kao čovek koji nije izgubio nijednu trku u kojoj je učestvovao!

Početkom 1929. je počeo da radi kao model, a dve godine kasnije potpisuje ugovor sa filmkom kompanijom MGM. Na filmu je debitovao 1932. u ostvarenju “Tarzan čovek majmun” i preko noći je postao velika zvezda.

U prvih šest filmova iz ovog serijala, partnerka mu je bila Morin O’Saliven i čuvena šimpanza Čita. Vajsmiler je Tarzana glumio u 12 ostvarenja, a pojavio se u još dvadesetak filmova.

Vajsmiler je prvi plivač u istoriji koji je 100 metara prešao za manje od minut, ali nije bio neverovatan samo na kratkim stazama, već je znao da se pokaže i na dugim. Davne 1926. pobedio je na rečnom maratonu kada je prvi savladao 3.2 kilometra u Čikagu, a nedugo posle toga pretvorio u pravog heroja.

Tokom treninga sa svojim bratom Piterom, video je kako tone brod "The Favorite" sa 71 putnikom. Njih dvojica nisu časili časa, zaronili su pod vodu i izvukli dvadesetak ljudi, a njih 11 je preživelo.

Džoni Vajsmiler Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia

Takođe, Valsmiler je naučio Al Kaponeovog sina da pliva, a kada se na Kubi našao oči u oči sa pobunjenicima spasio ga je Tarzanov huk. Kubanci su ga prepoznali i poštedeli jer su bili oduševljeni što su videli Tarzana!

Džoni Vajsmiler, koji se ženio pet puta (iz tih brakova je imao troje dece), preminuo je 20. januara 1984. i sahranjen je u blizini Akapulka.

Džonijeva poslednja želja je bila da se tokom sahrane tri puta pusti poznati Tarzanov poklič, a zanimljivo je i to da je pred samu smrt, prema izveštajima doktora, ljude u bolnici plašio Tarzanovim kricima.