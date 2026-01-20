Slušaj vest

Rukometaši Srbije prosuli su sve dobro što su uradili protiv Nemačke (pobeda 30:27) i porazom od Austrije (26:25) završili su takmičenje na Evropskom prvenstvu kao četvrti u grupi.

Tragediju naše reprezentacije iskoristile su komšije u Hrvatskoj koji su uživali u porazu Srbije, možda čak i više nego u trijumfu njihove selekcije protiv Holandije.

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

"Večernji list" je imao dva teksta koja su se bavila Srbijom. Prvi je objavljen posle poraza od Austrije i imao je naslov "Srbi šokirani! Dobili Nemce i umislili da su prvaci Evrope, sad bi mogli ispasti s Eura", a drugi, posle trijumfa Nemačke protiv Španije glasio je "Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nemce, poleteli pa dobili šamar kakvog će pamtiti".

"Jutarnji list" je sarkastično napisao "Moćna Srbija", pa su potom veličali Nemačku - "Nemci srušili Špance i izborili drugi krug Eura, a Srbe poslali kući".

Portal "24 sata" je imao umereniji naslov - "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".

Dakle, u komšiluku su iskoristili priliku da se naslade neuspehom Srbije koja je, kao što smo već naveli, završila poslednja u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu iza Nemačke, Španije i Austrije.

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATI RUKOMETAŠ ISPROZIVAO SRBIJU ZBOG REAKCIJE NAŠEG REPREZENTATIVCA! Dva puta podelio isti snimak, ono što je napisao drugi put će zaboleti Orlove
Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviOVO JE BAŠ TEŠKO GLEDATI... Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Srbija - Autrija! VIDEO
profimedia-1067431021.jpg
Ostali sportoviSRBIJA SAMU SEBE IZBACILA SA EVROPSKOG PRVENSTVA: Nemci savladali Špance i prošli dalje
profimedia-1066364967.jpg
Ostali sportovi"NADA NIJE GOTOVA, VIDEĆEMO ZA DVA SATA..." Rukometaši Srbije utučeni posle poraza od Austrije - pričali o pritisku, evo zbog čega im je najviše krivo!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir