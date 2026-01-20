Slušaj vest

Rukometaši Srbije prosuli su sve dobro što su uradili protiv Nemačke (pobeda 30:27) i porazom od Austrije (26:25) završili su takmičenje na Evropskom prvenstvu kao četvrti u grupi.

Tragediju naše reprezentacije iskoristile su komšije u Hrvatskoj koji su uživali u porazu Srbije, možda čak i više nego u trijumfu njihove selekcije protiv Holandije.

Portal "24 sata" je imao umereniji naslov - "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".

Dakle, u komšiluku su iskoristili priliku da se naslade neuspehom Srbije koja je, kao što smo već naveli, završila poslednja u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu iza Nemačke, Španije i Austrije.

