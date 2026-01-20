"DOBILI NEMCE I UMISLILI DA SU PRVACI EVROPE..." Hrvatski mediji uživaju u katastrofi Srbije: Debakl naših rukometaša u centru pažnje u komšiluku!
Rukometaši Srbije prosuli su sve dobro što su uradili protiv Nemačke (pobeda 30:27) i porazom od Austrije (26:25) završili su takmičenje na Evropskom prvenstvu kao četvrti u grupi.
Tragediju naše reprezentacije iskoristile su komšije u Hrvatskoj koji su uživali u porazu Srbije, možda čak i više nego u trijumfu njihove selekcije protiv Holandije.
"Večernji list" je imao dva teksta koja su se bavila Srbijom. Prvi je objavljen posle poraza od Austrije i imao je naslov "Srbi šokirani! Dobili Nemce i umislili da su prvaci Evrope, sad bi mogli ispasti s Eura", a drugi, posle trijumfa Nemačke protiv Španije glasio je "Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nemce, poleteli pa dobili šamar kakvog će pamtiti".
"Jutarnji list" je sarkastično napisao "Moćna Srbija", pa su potom veličali Nemačku - "Nemci srušili Špance i izborili drugi krug Eura, a Srbe poslali kući".
Portal "24 sata" je imao umereniji naslov - "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".
Dakle, u komšiluku su iskoristili priliku da se naslade neuspehom Srbije koja je, kao što smo već naveli, završila poslednja u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu iza Nemačke, Španije i Austrije.
