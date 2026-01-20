Slušaj vest

Prosuli su na taj način "orlovi" veliku pobedu koju su ostvarili protiv Nemačke (30:27), te su se našli na udaru mnogih.

Neuspeh i katastrofu rukometaša Srbije jedva je dočekao golman reprezentacije Nemačke, Andreas Volf. Legendarni Nemac oglasio se na Instagramu i to porukom koja odzvanja planetom.

- Doviđenja iz Herninga i zdravo glavna runda (Austrija, povlačim ono što sam rekao) - napisao je Andreas Volf u opisu videa koji je podelio na svoj "stori" na Instagramu gde se vidi i čuje kako jedan od naših rukometaša uzvikuje Nemcima posle pobede "auf wiedersehen".

Podsetimo, iz naše grupe u narednu rundu plasman su obezbedile Nemačka i Španija, dok je naša reprezentacija završila na poslednjem mestu, iza trećeplasirane Austrije.

