LEGENDARNI NEMAC ŽESTOKO UDARIO PO "ORLOVIMA": Jedva je dočekao KATASTROFU Srbije! Reči koje ODZVANJAJU planetom!
Rukometaši Srbije eliminisani su sa Evropskog prvenstva i to pošto su poraženi od Austrije u meču odluke rezultatom 26:25.
Prosuli su na taj način "orlovi" veliku pobedu koju su ostvarili protiv Nemačke (30:27), te su se našli na udaru mnogih.
Neuspeh i katastrofu rukometaša Srbije jedva je dočekao golman reprezentacije Nemačke, Andreas Volf. Legendarni Nemac oglasio se na Instagramu i to porukom koja odzvanja planetom.
- Doviđenja iz Herninga i zdravo glavna runda (Austrija, povlačim ono što sam rekao) - napisao je Andreas Volf u opisu videa koji je podelio na svoj "stori" na Instagramu gde se vidi i čuje kako jedan od naših rukometaša uzvikuje Nemcima posle pobede "auf wiedersehen".
Podsetimo, iz naše grupe u narednu rundu plasman su obezbedile Nemačka i Španija, dok je naša reprezentacija završila na poslednjem mestu, iza trećeplasirane Austrije.
