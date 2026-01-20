Slušaj vest

Nastavlja se haos sa rukometašima i navijačima Hrvatske i pesmama Marka Perkovića Tompsona na Evropskom prvenestvu.

Evropska rukometna federacija (EHF) nije odobrila da se tokom utakmica reprezentacije Hrvatske pušta Tompsonova pesma sa razglasa, ali su se navijači naših komšija potrudili da se ona čuje sa tribina u Malmeu.

Posle pobede nad Holandijom (35:29) cela tribina zapevala zabranjenu pesmu "Ako ne znaš šta je bilo", a rukometaši Hrvatske su to pozdravili. Snimak je objavio upravo Marko Perković Tompson i pogledajte kako je to izgledalo:

Ova pesma nije prvobitno ni stavljena na plejlistu za turnir, međutim Hrvati su na njoj insistirali kod organizatora. Zabranjena je od strane EHF-a, ali su hrvatski navijači našli način da se čuje.

