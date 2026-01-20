Slušaj vest

Darko Mitrović je veslačka legenda, čovek koji je čitavu takmičarsku karijeru proveo u Crvenoj zvezdi.

Rođen je 10. aprila 1963. godine, veslanje je počeo da trenira sa 12 godina, a karijera mu je trajala do 1989. godine. Od 1980. do 1988. godine je bio višestruki prvak Jugoslavije. Osvojio je bronzu na Univerzijadi u Zagrebu 1987. godine i srebro i bronzu na Svetskom studentskom prvenstvu u Amsteramu 1987. godine.

Nakon što je završio karijeru, Mitrović je bio funkcioner Veslačkog kluba Crvena zvezda, kao i član Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda.

Zvezda se oprostila od Darka Mitrovića porukom na društvenim mrežama, a način na koji se veslački klub Partizan oprostio od Darka Mitrovića dobro govori o tome koliko je bio značajan za veslanje u našoj zemlji.

Partizan je objavio fotografije Mitrovića, čak i jednu na kojoj je nosio majicu sa grbom Crvene zvezde uz napisanu biografiju.

Redovni profesor, rođen je, 10. aprila 1963. u Beogradu. Osnovnu školu „Svetozar Marković“ pohađao je i završio u Beogradu. Srednju školu je pohađao i završio na "Pedagoškoj akademiji" u Beogradu.

Školske 1982/83, počeo je da studira na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Fakultet je završio u redovnom roku, školske 1986, odbranivši diplomski rad, na predmetu Veslanje na Katedri sportova, sa temom: „Značaj Galije u školskom fizičkom vaspitanju“. Diplomski rad je odbranjen sa ocenom 10 (deset), a prosečna ocena tokom studiranja je iznosila 8,5. Magistarsku tezu „Funkcionalne karakteristike veslača“, odbranio je 1995. na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Učenje osnovne tehnike veslanja procenjene na osnovu kinematičkih parametara“ odbranio je 2003. na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

U toku svoje takmičarske karijere postao je nosilac brojnih titula prvaka države i bio je reprezentativac Jugoslavije od 1980. do 1988. godine, osvajač bronzane medalje u veslanju na Univerzijadi u Zagrebu 1987. godine i srebrne i bronzane medalje na Svetskom studentskom prvenstvu u veslanju u Amsterdamu 1986. godine.