Proslavljeni srpski rukometaš Nemanja Ilić odlučio je da stavi tačku na nastupe u dresu nacionalnog tima, samo dan nakon što je selekcija Srbije završila učešće na Evropskom prvenstvu.

„Orlovi” su u ponedeljak ostali bez šansi za plasman dalje, pošto su poraženi od Austrije minimalnim rezultatom 26:25, a potom je pobeda Nemačke nad Španijom (34:32) i zvanično ugasila naše nade.

Ubrzo nakon eliminacije, Ilić je doneo odluku da se oprosti od reprezentacije, a razloge za takav potez podelio je sa javnošću putem društvenih mreža.

- Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i delim teren sa neverovatnim saigračima.

Na tom putu, bilo je svega… Lepih trenutaka, bitnih pobeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju.

Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocenjivu čast.

Posebno privilegija mi je bila da budem kapiten reprezentacije Srbije.

Hvala svima koji su bili deo ovog puta!

Odlazim ponosan i zahvalan.

Reprezentacija će zauvek imati posebno mesto u mom srcu - napisao je Ilić na svom Instagram profilu.