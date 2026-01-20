JEDAN OD NAJBOLJIH SRPSKIH RUKOMETAŠA SE POVUKAO DAN POSLE ELIMINACIJE SA EVROPSKOG PRVENSTVA! Emotivnom porukom se oprostio od reprezentacije! FOTO
Proslavljeni srpski rukometaš Nemanja Ilić odlučio je da stavi tačku na nastupe u dresu nacionalnog tima, samo dan nakon što je selekcija Srbije završila učešće na Evropskom prvenstvu.
„Orlovi” su u ponedeljak ostali bez šansi za plasman dalje, pošto su poraženi od Austrije minimalnim rezultatom 26:25, a potom je pobeda Nemačke nad Španijom (34:32) i zvanično ugasila naše nade.
Ubrzo nakon eliminacije, Ilić je doneo odluku da se oprosti od reprezentacije, a razloge za takav potez podelio je sa javnošću putem društvenih mreža.
- Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i delim teren sa neverovatnim saigračima.
Na tom putu, bilo je svega… Lepih trenutaka, bitnih pobeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju.
Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocenjivu čast.
Posebno privilegija mi je bila da budem kapiten reprezentacije Srbije.
Hvala svima koji su bili deo ovog puta!
Odlazim ponosan i zahvalan.
Reprezentacija će zauvek imati posebno mesto u mom srcu - napisao je Ilić na svom Instagram profilu.