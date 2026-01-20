Stavio je tačku na reprezentativnu karijeru...
Kraj jedne ere! Proslavljeni srpski rukometaš završio reprezentativnu karijeru, pogledajte njegove fotografije u nacionalnom dresu!
Proslavljeni srpski rukometaš Nemanja Ilić odlučio je da stavi tačku na nastupe u dresu nacionalnog tima, samo dan nakon što je selekcija Srbije završila učešće na Evropskom prvenstvu.
Pogledajte Ilića u dresu reprezentacije Srbije:
Nemanja Ilić Foto: Profimedia
