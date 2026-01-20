Slušaj vest

Proslavljeni srpski rukometaš Nemanja Ilić odlučio je da stavi tačku na nastupe u dresu nacionalnog tima, samo dan nakon što je selekcija Srbije završila učešće na Evropskom prvenstvu.

Pogledajte Ilića u dresu reprezentacije Srbije:

Nemanja Ilić Foto: Profimedia

Gol Uroša Kojadinovića Izvor: Arena 1 Premium