Na stadionu "Rajko Mitić" potpisan je ugovor o sponzorstvu vredan 12 miliona dinara između kompanije Serbia Zijin Mining i Atletskog kluba Crvena zvezda.

Zoran Avramović, generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda, istakao je značaj ovog partnerstva i njegov širi uticaj na srpski sport.

-Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim naše prijatelje iz Bora. Saradnja sa klubom koji je bio šampion Evrope nosi posebnu težinu i uveren sam da ce nas ovo partnerstvo ponovo okupiti i u buducnosti. Lično sam bio ukljucen u napore koje je Dijana Vukomanović, zajedno sa našim partnerima prisutnim ovde, uložila kako bi se ova saradnja ostvarila.

Dugoročna podrška

Avramović je naglasio da ovaj ugovor pokazuje da atletika, kao bazični sport, ima snažno mesto u porodici Crvene zvezde i da zaslužuje ozbiljnu i trajnu podršku.

-Ovo je jasan primer kako jedan bazični sport poput atletike može da dobije snažnu podršku međunarodne kompanije kao što je Serbia Zijin Mining, čije je prisustvo grad Bor učinilo prepoznatljivim ne samo u Srbiji, već i šire. Sport je najlepši most između gradova i naroda i drago mi je da su to prepoznali mediji i šira sportska javnost. On je preneo i pozdrave Zvezdana Terzića, generalnog direktora FK Crvena zvezda, uz napomenu da su događaju prisustvovali i predstavnici brojnih drugih klubova Crvene zvezde - vaterpola, rukometa, plivanja, hokeja i drugih.

-Oni su ovde da vide da se posvećenošcu, istrajnošću i marljivim radom dolazi do rezultata. Verujemo da bolji dani dolaze, ne samo za Atletski klub Crvena zvezda, već i za čitavu Zvezdinu porodicu.

Stub srpske atletike

Dijana Vukomanović, predsednica Atletskog kluba Crvena zvezda, opisala je klub kao jedan od ključnih stubova srpske i regionalne atletike i izrazila uverenje da će partnerstvo sa kompanijom Serbia Zijin Mining doneti dugoročne i značajne rezultate.

-Velika mi je čast da vas pozdravim u ime Atletskog kluba Crvena zvezda, jednog od klubova osnivača Sportskog društva Crvena zvezda. Naša istorija duga je i bogata koliko i istorija samog Sportskog društva, a gradile su je generacije sportista koji su ostavili dubok trag ne samo u atletici, već i u srpskom sportu uopšte.

Podsetila je na 1989. godinu, kada je klub osvojio Kup evropskih šampiona, istakavši ambiciju da se Crvena zvezda ponovo vrati na evropski vrh.

-Danas, sa više od 500 atletičara, jedan smo od najvećih atletskih klubova u Srbiji. Naši sportisti vredno rade kako bi osvajali medalje - ne samo za sebe, već i za klub, Sportsko društvo i naše partnere.

Vukomanović je istakla da klub trenutno ima 40 titula prvaka Srbije - 24 u muškoj i 26 u ženskoj konkurenciji, kao i da se taj broj iz godine u godinu povećava.

-Naši mladi talenti, medu kojima su Tara Vučković, Natalija Grujić, Petar Tihojević i mnogi drugi, predstavljaju ogroman potencijal. Istovremeno, rezultati koje u seniorskoj konkurenciji postižu Ivana Đurić i Strahinja Jovancevic, koji su predstavljali i Zvezdu i Srbiju na poslednjem Evropskom prvenstvu u Rimu, potvrduju da ostvarujemo i vrhunske rezultate.

Ona je naglasila da podrška kompanije Serbia Zijin Mining otvara prostor za dugoročnu saradnju.

-Ova saradnja pokazuje jasnu spremnost da se ulaže u mlade i u buduce uspehe. Uverena sam da cemo zajedno ostvariti velike rezultate, na ponos našeg kluba, Sportskog društva Crvena zvezda, naših partnera i celokupne srpske atletike.

Dugoročna vizija

Aleksandar Vesić, direktor Kancelarije za ESG kompanije Serbia Zijin Mining, istakao je snažno poklapanje vrednosti kompanije sa vrednostima koje neguju atletika i Crvena zvezda.

-Ponosni smo što zapocinjemo saradnju sa Atletskim klubom Crvena zvezda, jednim od najuglednijih i najuspešnijih sportskih kolektiva u Srbiji. Ovom podrškom od 12 miliona dinara želimo da doprinesemo daljem razvoju kluba, pre svega kroz ulaganje u mlade sportiste.

Vesic je objasnio da je sponzorstvo deo dugorocne strategije odgovornog poslovanja i društvene odgovornosti kompanije.

-Vrednosti koje neguje atletika - disciplina, istrajnost, posvecenost i timski rad - u potpunosti su u skladu sa vrednostima koje zastupamo kao kompanija. Godinama unazad pružamo podršku sportu u Srbiji, saradujuci sa savezima i klubovima u fudbalu, tenisu, odbojci, rukometu i drugim sportovima.

Dodao je da je odluka o saradnji sa AK Crvena zvezda doneta zbog jasne vizije, tradicije i profesionalnog pristupa razvoju vrhunskih sportista.

-Želimo da damo znacajan doprinos sportskoj javnosti i buducnosti srpske atletike. Kao znak zahvalnosti, Aleksandru Vesiću uručen je potpisani dres srpskih atletičara.

Potpisivanju jednogodišnjeg ugovora o sponzorstvu, vrednog 12 miliona dinara, prisustvovali su i Branko Rakočević, pomocnik generalnog direktora kompanije Serbia Zijin Mining, članovi uprave Crvene zvezde, kao i brojni atleticari kluba, čime je, kako je rečeno, "ozvaničen početak partnerstva zasnovanog na zajedničkim vrednostima, ambiciji i posvečenosti vrhunskim rezultatima".