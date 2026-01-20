Svi događaji
21:09

3. četvrtina

Na prvi gol u trećem periodu igre čekalo se tri minuta - Dmitrij Kolog se upisuje u strelce za Crnu Goru (10:9). Nešto mirniji tok igre, obe ekipe teže pronalaze put do gola... 

20:51

2. četvrtina

Odmah na startu druge deonice Crna Gora stiže do izjednačenja - 6:6. Sobzirom da ovaj meč nema rezultatski značaj, vaterpolisti obe selekcije su odlučile da prirede spektakl publici u Areni. Fanstastičan šut Dušana Mandića za 7:6, a onda i Nemanje Vica 8:6.

Miroslav Perković se izborio za isključenje igrača srpskog tima, a onda svoj trud kruniše pogotkom - 8:7. Usledio je period od dva minuta bez golova na obe strane, a taj "post" prekida Crna Gora - strelac je Jovan Vujović 8:8.

Vasilije Martinović donosi Srbiju u novo vođstvo - 9:8, a isti igrač tu prednost povećava na 26 sekundi do kraja drugog perioda - 10:8.

Crna Gora ima poslednji napad u ovoj deonici, a Milan Grušac upisuje četvrtu odbranu na meču.

20:33

1. četvrtina

Prvi gol za Srbiju postigao je Sava Ranđelović koji je "naleteo" na odbijenu loptu i zatresao mrežu Crnogoraca (1:0). A onda i odbrana Milana Glušca! Balša Vučković sa druge strane pogađa za izjednačenje (1:1).

Radomir Drašović postiže gol (2:1), ali Crna Gora ima odgovor - opet preko Balše Vučkovića (2:2).

Srbija je propustila napad, ali Crna Gora nije - i vodi (2:3). Strelac je Dušan Marković. Delfini ne miruju i odmah sledi kontra - Nikola Jakšić u igri "jedan na jedan" odigrao je mudrije (3:3). A onda zaradio isključenje. Međutim Srbija sa igračem manje uspeva da se odbrani. Novi napad za Crnu Goru i novi gol - 3:4. A onda i novi gol Srbije - Đorđe Lazić (4:4).

Odličan meč za ljubitelje vaterpola! I Strahinja Rašović se upisuje u strelce - 5:4. Vasilije Martinović isto - 6:4.

Balša Vučković upisuje treći pogodak na ovom meču - 6:5.

20:29

Meč je počeo!

Ishod ovog meča ne određuje sudbinu Delfina na Evropskom prvenstvu.Naime, Mađarska je izbacila Španiju i plasirala se u polufinale. Srbija je na pol-poziciji u grupi.

Vaterpolo spektakl: Srbija - Crna Gora Foto: Kurir

17:19

Delfini protiv Crnogoraca i Dejana Savića

Izabranici Uroša Stevanovića su već izborili plasman u polufinale, a osvajanjem barem boda (poraz na peterce) u meču sa Crnom Gorom obezbedili bi i prvo mesto u E grupi Evropskog prvenstva.

Zanimljivo, Srbija bi sa liderske pozicije mogla u polufinale i u slučaju poraza, ako bi prethodno Španija i Mađarska odigrale nerešeno u regularnom delu utakmice. U tom slučaju meč protiv selekcije Dejana Savića ne bi imao rezultatski imperativ.

To bi značilo da će se olimpijski šampion za finale boriti protiv boljeg iz utakmice Italija – Hrvatska.