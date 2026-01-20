SRBIJA - CRNA GORA: Kakva ludnica u Areni! Šta ovo gledamo?!
Vaterpolisti Srbije igraju protiv Crne Gore meč poslednjeg kola druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.
3. četvrtina
Na prvi gol u trećem periodu igre čekalo se tri minuta - Dmitrij Kolog se upisuje u strelce za Crnu Goru (10:9). Nešto mirniji tok igre, obe ekipe teže pronalaze put do gola...
2. četvrtina
Odmah na startu druge deonice Crna Gora stiže do izjednačenja - 6:6. Sobzirom da ovaj meč nema rezultatski značaj, vaterpolisti obe selekcije su odlučile da prirede spektakl publici u Areni. Fanstastičan šut Dušana Mandića za 7:6, a onda i Nemanje Vica 8:6.
Miroslav Perković se izborio za isključenje igrača srpskog tima, a onda svoj trud kruniše pogotkom - 8:7. Usledio je period od dva minuta bez golova na obe strane, a taj "post" prekida Crna Gora - strelac je Jovan Vujović 8:8.
Vasilije Martinović donosi Srbiju u novo vođstvo - 9:8, a isti igrač tu prednost povećava na 26 sekundi do kraja drugog perioda - 10:8.
Crna Gora ima poslednji napad u ovoj deonici, a Milan Grušac upisuje četvrtu odbranu na meču.
1. četvrtina
Prvi gol za Srbiju postigao je Sava Ranđelović koji je "naleteo" na odbijenu loptu i zatresao mrežu Crnogoraca (1:0). A onda i odbrana Milana Glušca! Balša Vučković sa druge strane pogađa za izjednačenje (1:1).
Radomir Drašović postiže gol (2:1), ali Crna Gora ima odgovor - opet preko Balše Vučkovića (2:2).
Srbija je propustila napad, ali Crna Gora nije - i vodi (2:3). Strelac je Dušan Marković. Delfini ne miruju i odmah sledi kontra - Nikola Jakšić u igri "jedan na jedan" odigrao je mudrije (3:3). A onda zaradio isključenje. Međutim Srbija sa igračem manje uspeva da se odbrani. Novi napad za Crnu Goru i novi gol - 3:4. A onda i novi gol Srbije - Đorđe Lazić (4:4).
Odličan meč za ljubitelje vaterpola! I Strahinja Rašović se upisuje u strelce - 5:4. Vasilije Martinović isto - 6:4.
Balša Vučković upisuje treći pogodak na ovom meču - 6:5.
Meč je počeo!
Ishod ovog meča ne određuje sudbinu Delfina na Evropskom prvenstvu.Naime, Mađarska je izbacila Španiju i plasirala se u polufinale. Srbija je na pol-poziciji u grupi.
Delfini protiv Crnogoraca i Dejana Savića
Izabranici Uroša Stevanovića su već izborili plasman u polufinale, a osvajanjem barem boda (poraz na peterce) u meču sa Crnom Gorom obezbedili bi i prvo mesto u E grupi Evropskog prvenstva.
Zanimljivo, Srbija bi sa liderske pozicije mogla u polufinale i u slučaju poraza, ako bi prethodno Španija i Mađarska odigrale nerešeno u regularnom delu utakmice. U tom slučaju meč protiv selekcije Dejana Savića ne bi imao rezultatski imperativ.
To bi značilo da će se olimpijski šampion za finale boriti protiv boljeg iz utakmice Italija – Hrvatska.