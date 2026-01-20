Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

U odlučujućem meču Mađari su posle peteraca rezultatom 15:14 savladali Špance i tako izbacili aktuelnog šampiona Evrope.

To ujedno znači da će Delfini sa prve pozicije iz grupe E u polufinale.

Srbija i Mađarska trenutno imaju po 11 bodova, ali Delfini tek imaju utakmicu protiv Crne Gore. Ujedno imaju i bolji međusobni skor sa Mađarima. Španija je završila takmičenje sa 10 bodova.

U grupi F Grčka je prva sa 12 bodova, dok Italija i Hrvatska imaju po devet. Upravo će Hrvati i Italijani odlučivati o drugom mestu u grupi i samim tim i rivalu Srbije u polufinalu.

Polufinalni dueli su na programu 23. januara, a snage će odmeriti Grčka i Mađarska, odnosno Srbija i pobednik duela između Hrvatske i Italije koji je na programu 21. januara.