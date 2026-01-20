Odbojkaši Crvene zvezde poraženi su na svom terenu od Milana 0:3 (16:25, 23:25, 18:25), u prvom meču osmine finala Kupa izazivača.
KUP IZAZIVAČA: Odbojkaši Crvene zvezde poraženi od Milana u prvom meču osmine finala
Najbolji kod Zvezde bili su Ahmed Omara sa 11 i Andrej Rudić sa 11 poena.
Milano su do pobede predvodili Fernando Gil Kreling i Fere Regers sa po 13 i Edoardo Kaneski i Frančesko Rečine sa po 12 poena.
Druga utakmica je na programu u utorak, 27. januara od 20.30 i igra se u Milanu.
Pobednik duela Crvena zvezda – Milano igraće u četvrtfinalu (11. i 18. februar) protiv pobednika dvomeča između španske Valensije i poljske Čestohove.
(Beta)
