Srbiju će u alpskom skijanju predstavljati Aleksa Tomović, a Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju, navodi se na sajtu Olimpijskog komiteta.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

(Beta)

