Troje srpskih sportista učestvovaće na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, saopštio je Olimpijski komitet Srbije.
Ostali sportovi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Anja, Aleksa i Miloš pedstavlaju Srbiju u Milanu i Kortini
Slušaj vest
Srbiju će u alpskom skijanju predstavljati Aleksa Tomović, a Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju, navodi se na sajtu Olimpijskog komiteta.
Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.
(Beta)
Reaguj
Komentariši