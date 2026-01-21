PRELEPA INFLUENSERKA POGINULA U HOROR SAOBRAĆAJKI! Bila je supruga čuvenog MMA borca, slupala se vozeći skupoceni automobil! Spasa joj NIJE BILO!
Užasna tragedija desila se u Slovačkoj, na autoputu 63.
U horor saobraćajnoj nesreći poginula je bivša supruga poznatog MMA borca Gabora Boraroša, Monika Jakliova.
Prelepa influenserka je nešto pre četiri sata ujutru na pomenutom autoputu između Velikog Međera i Dolnog Štala slupala svoj skupoceni Majbah i sletela sa puta.
Vozilo se kretalo velikom brzinom, udarilo je u drvored i rastavilo na nekoliko delova, te zapalilo, a u automobilu je bila samo nesrećna Monika.
Pokušali su lekari da je izvuku, ali spasa nije bilo.
Monika Jakliova je poznata mađarska influenserka koja je u centar pažnje javnosti došla kada je sa MMA borcem i bivšim suprugom Gaborom Borarošem ušla u TV šou "Parovi". Važila je za jednu od najlepših influenserki Mađarske.
BONUS VIDEO: