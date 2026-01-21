Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije izborila je mesto među četiri najbolje selekcije Evrope i zakazala nastup u polufinalu Evropskog prvenstva, a sada je poznato i kada će se „Delfini“ boriti za ulazak u veliko finale.

Iako su u poslednjem meču grupe poraženi od Crne Gore, izabranici Uroša Stevanovića završili su takmičenje u grupnoj fazi na prvom mestu, ispred Španije, Mađarske, Crne Gore, Holandije i Francuske. Trijumfi nad jakim rivalima poput Španaca i Mađara, u izuzetno zahtevnim duelima, trasirali su Srbiji put ka polufinalu. Uz „Delfine“, iz ove grupe plasman među četiri najbolje obezbedila je i Mađarska, dok se u drugoj grupi još čeka konačan rasplet.

Organizator takmičenja, „European Aquatics“, objavio je i satnicu polufinalnih okršaja – Srbija će svoj meč igrati u petak od 20.30 časova, protiv drugoplasirane selekcije iz druge grupe.

Rival „Delfina“ još uvek nije poznat. Ime protivnika biće poznato nakon današnjeg derbija između Italije i Hrvatske, a pobednik tog susreta ukrstiće koplja sa Srbijom u borbi za finale.