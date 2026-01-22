Slušaj vest

Sport donosi ogromnu moć i uticaj u društvu. Sportske vesti, uspesi i rezultati često su centralna tema razgovora u javnosti, novinskih stubaca, internet portala, društvenih mreža...

Bez dileme najveću moć nosi fudbal, a ujedno i ljudi koji rade u tom sportu. Malo iza njih je košarka, ali mnogi smatraju da su košarkaši "prešišali" fudbalere, ali "industrija novca" kaže da se to nije desilo.

Kurir vam treću godinu zaredom donosi listu najmoćnijih funkcionera u srpskom sportu.

Kriterijumi za listu su uticaj u srpskom sportu, pozicija na kojoj se nalaze i kompletna karijera u rukovodećim strukturama.

1. Zvezdan Terzić generalni direktor FK Crvena zvezda

I dalje prvo mesto na ovoj listi zauzima Zvezdan Terzić. Bio je generalni direktor OFK Beograda i prvi čovek Fudbalskog Saveza pre nego što je došao u Ljutice Bogdana. Preuzeo je klub kada je bio pred gašenjem i napravio od Zvezde stabilan klub. Uticaj i samo ime i važnost Crvene zvezde ga stavlja na čelo ove liste.

2. Zoran Laković zamenik generalnog sekretara u UEFA

Bivši generalni sekretar Fudbalskog Saveza Srbije već godinama radi u UEFA gde je obavljao funkciju direktora nacionalnih asocijacija, a sada je na poziciji zamenika generalnog sekretara. Ima veliko poverenje predsednika UEFA Aleksandra Čeferina i uticaj na njegove odluke i svetlu budućnost u krovnoj evropskoj organizaciji pa je jasno zbog čega se ovako visoko kotira na listi.

3. Dragan Džajić predsednik FSS

Po mnogima najbolji igrač u istoriji Srbije, a danas prvi čovek FSS. Bio je tehnički direktor Zvezde i jedan od ključnih ljudi u sklapanju tima koji se 1991. godine popeo na krov sveta. Danas je i počasni predsednik Crvene zvezde, a funkcija koju obavlja u Savezu i uticaj koji nosi je jasan pokazatelj da se nađe u vrhu liste.

4. Branko Radujko, generalni sekretar FSS

Prošle godine se prvi put našao na ovoj listi, a svojim radom uspeo je da zadrži poziciju četiri. Od kako je postao generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, "razleteo" se po Srbiji i krenuo da aktivno radi na rešavanju svih gorućih problema. Obzirom na angažovnje, želju i fudbalsko znanje im prostora da ostavi zapažen trag u fudbalu.

5. Zoran Gajić ministar sporta

Sadašnji ministar sporta i bivši i trener Jugoslavije je imao i bogatu akademsku karijeru. Magistrirao je odbojku na Fakultetu za sport u Novom Sadu, gde je prvi bio asistent, a zatim i profesor. Bio je i dugogodišnji predsednik Odbojkaškog Saveza Srbije što govori da je preko 20 godina prisutan u rukovodećim strukturama u sportu.

6. Dejan Tomašević, predsednik OKS

Dejan Tomašević novo je lice na ovoj listi. Zamenio je Božidara Maljkovića na mestu prvog čoveka Olimpijskog komiteta Srbije i trenutno ima čelnu poziciju koja se smatra jednom od najvažnijih u srpskom sportu. O njegovim košarkaškim uspesima suvišno je pričati.

7. Nebojša Čović predsednik KSS

Sinonim za uspehe i napredak Košarkaškog kluba Crvena zvezda je imao i veoma bogatu političku karijeru. Bio je gradonačelnik Beograda i poslanik u Narodnoj skupštini u dva mandata. Uz to bio je i zamenik premijera Zorana Đinđića, šef centra za Kosovo i Metohiju. Bio je i predsednik KSS, a sve ove pozicije jasno govore o njegovom uticaju.

8. Nikola Penić gradski sekretar za sport

Bivši državni reprezentativac u atletici na 800 metara. Diplomirao na DIF-u u Beogradu. U karijeri koja traje preko dve decenije radio kao generalni sekretar AS Beograd, AK Crvena zvezde, Sportskog saveza Beograda, kao i direktor Univerzijade. Ima ogroman uticaj u sportu, jer raspoređuje novčana sredstva na adrese velikog broja saveza, sportskih centara i klubova. Od 2022. godine na ovoj funkciji.

9. Dragoljub Zbiljić, predsednik SD i FK Vojvodina

Ogroman pozitivan uticaj na sport u Novom Sadu, ali i kompletnoj Srbiji ima prvi čovek FK Vojvodina i SD Vojvodina. U misiji je povratka ponosa "srpske Atine" na staze stare slave, za tri i po godine na čelu kluba vratio je Vošu u Evropu, a tu se nisu završili njegove ambicije. Ujedno je i predsednik Zajednice klubova Super lige Srbije.

10. Predrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja

Predrag Mijatović se sasvim zasluženo našao u top deset najuticajnijih ljudi srpskog sporta. Stigao je u FK Partizan kada je velikan iz Humske dospeo u gotovo bezizlaznu situaciju, te je uz Rasima Ljajića jedan od najzaslužnijih što se crno-beli vraćaju u vrh srpskog fudbala. Bio je strašan fudbaler, dokazao se kao funkcioner u Real Madridu, a sada sa Partizanom pokušava da pomeri granice.

11. Dejan Bodiroga predsednik Evrolige

Bivši reprezentativac i košarkaš je neko ko ima ogroman uticaj u bordu Evrolige. Pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da i Partizan i Crvena zvezda trenutno imaju najviše ambicije kada je u pitanju dobijanje dugogodišnje licence najelitnijeg evropskog takmičenja.

12. Nenad Lalović član IO MOK

Član Izvršnog odbora Međunarodne olimpijske organizacije je uporedo sa tim i predsednik Svetske rvačke federacije. Za njega se može reći da je spasio rvanje da ostane olimpijski sport. Pre dve godine je reizabran u Izvršni odbor, a to je pokazatelj koliko je veliki njegov uticaj i u međunarodnim okvirima.

13. Rasim Ljajić, predsednik FK Partizan

Zajedno sa Predragom Mijatovićem došao je u Humsku u trenutku kada izlaza skoro da nije bilo. Dobrim radom i pametnim poslovnim potezima, Partizan je izvukao iz vatre, te su i rezultati došli i crno-beli postali su jesenji šampioni. Ima dugogodišnje političko iskustvo, a da li će uspeti da do kraja vrati Partizan na staze stare slave, ostaje da se vidi.

14. Željko Drčelić, predsednik KK Crvena zvezda

Prvi čovek KK Crvena zvezda definitivno je jedan od najuticajnijih ljudi u svetu srpskog sporta. Na ovoj poziciji zamenio je Nebojšu Čovića, a Zvezda ove sezone igra zapaženu ulogu u Evroligi, a deo zasluge definitivno ide i čelnicima kluba. Drčelić je dokazan i u svetu biznisa, a klub sa Malog Kalemegdana ako nastavi u ovom ritmu pod njegovim vođstvom, mogao bi da ima istorijsku evroligašku sezonu.

15. Ostoja Mijailović predsednik KK Partizan

Jedan od najuspešnijih privrednika je u Partizan došao kada je klub bio na najnižim granama. U potpunosti je konslodivao klub i njegovo poslovanje, a rezultati su počeli da napreduju. Crno-beli su bili na korak od fajnal-fora Evrolige, a i pored toga što je klub trenutno u rezultatskoj krizi u elitnom takmičenju, jasno je da je Partizan sada, u daleko boljem stanju nego nekada.

16. Stojan Vujko predsednik Skupštine SD Crvena zvezda

Uspešni biznismen i generalni direktor kompanije Millennium Team predsednik je Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda. Preko jedne decenije se nalazi u upravnim odborima crveno-belih. Već više od deset godina je predsednik Upravnog odbora Džudo kluba Crvena zvezda sa kojim je ostvario neke zapažene rezultate.

17. Željko Tanasković predsednik ISF

Bivši odbojkaš i kapiten reprezentacije je jedan od najtrofejnijih igrača ove igre. Nakon igračke karijere veoma je aktivan kao funkcioner. Bio je predsednik Odbojkaškog kluba Partizan i generalni sekretar Sportskog društva. Trenutno je prvi čovek Sportskog društva Partizan, predsednik Saveza za školski sport Srbije, kao i predsednik Svetske federacije za školski sport (ISF).

18. Nenad Borovčanin predsednik BSS

Postavio Srbiju na svetsku boksersku mapu. Doneo našoj državi ogranizaciju EP i SP u boksu. Podigao je Srbiju u bokserkom smislu. Bio je državni sekretar za omladinu u Ministarstvu sporta i omladine, a ono što svakako treba istaći jeste uspešna organizacija Svetskog prvenstva u Beogradu. Nastavio je sa odličnim radom, te je srpski boks sada prepoznatljiv u Evropi i svetu.

19. Davor Štefanek, predsednik SSS

Prvi čovek Sportskog saveza Srbije uspešno vodi izuzetno značajnu instituciju već osam godina. Kada je došao na čelo ove institucije oni su imali jednu do dve velike kampanje godišnje. Sada ih ima 11, što govori koliko je Šefanek unapredio SSS i doveo ga na ozbiljan nivo.

20. Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica

Jedno novo ime zatvara ovu listu. Đorđe Bulić je marljivim radom i potpunom posvećenošću poslu, sport na opštini Čukarica digao na veoma visok nivo. Pruža podršku svim sportistima sa ove opštine sa koje dolazi i Angelina Topić, najbolja sportistkinja Srbije za 2025. godinu. Pokrenuo je niz akcija i događaja o kojima se priča, organizovao prvi noćni polumaraton na Adi Ciganliji, a ako nastavi u ovom ritmu - sasvim sigurno će tek pisati istoriju.

