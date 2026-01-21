Vaterpolisti Italije slavili su nad Hrvatskom sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Tako neće biti ništa od srpsko-hrvatskog duela za finale, već će rival domaćoj selekciji biti vrlo mlada ekipa selektora Alesandra Kampanje.

Tamo ih čeka okršaj sa selekcijom Srbije, a ovaj duel na programu je u petak od 20.30 časova. Istog dana od 17.00 će se u prvom polufinalu sudariti Grčka i Mađarska.

Najefikasniji kod reprezentacije Italije u meču protiv Hrvatske bio je Filipo Ferero sa četiri gola.

Kod selekcije Hrvatske najefikasniji su bili Rino Burić i Loren Fatović sa po tri pogotka.

