Međutim uoči ovog meča selektor Hrvatske Islanđanin Dagur Sigurdson našao se na meti kritika.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Hrvatska - Slovenija Foto: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime Alvar Načinović nekadašnjI reprezentativac Jugoslavije kritikovao je Sigurdsona jer je njegov sin Veron Načinović u potpuno drugom planu selektora.

Mladi pivotmen nije bio u sastavu za meč protiv Holandije, pa je pred meč odluke protiv Švedske, za prenos bodova u narednu fazu, oštro pričao o selektoru nacionalnog tima.

"Ta Sigurdsonova odluka mi nije jasna i logična", rekao je Alvaro Načinović za "Net.hr", pa onda dodao:

"Izuzetno me iznenadila odluka Sigurdsona da Veron nije tamo, jer zadnjih pet utakmica koje je igrao bio je u prvom planu, prvoj postavi. Dobro, na treneru je da odlučuje što misli da je najbolje za ekipu. Ne znam tačno zbog čega bi to moglo biti, ali odluka je bila takva kakva je da je Veron iz prve postave, iz takve pozicije, uloge, završio na tribini".

Hrvati su u dosadašnjem toku šampionata slavili protiv Gruzije (32:29) i Holandije (35:29), ali nisu briljirali.

Ove večeri od 20.30 igraju protiv Švedsk, a pobednik će preneti bodove u narednu fazu.

U narednoj fazi rivali će im biti Slovenija i Island koji prenose po dva boda, te Švajcarska i Mađarska koji će biti bez bodova.