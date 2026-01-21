Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju u svom prvom takmičenju u 2026. godini, trijumfom vazdušnim pištoljem na prestižnom "H & N kupu" u Minhenu.
Ostali sportovi
STRELJAŠTVO: Zorana Arunović osvojila zlatnu medalju u Minhenu
Slušaj vest
U finalu, Arunović je pogodila 243,7 krugova, 2,2 više od drugoplasirane Letonke Agate Rasmane.
Izuzetno visok plasman ostvarila je i juniorka Ljiljana Cvetković, koja je u kvalifikacijama vazdušnom puškom zauzela peto mesto, dok je finale završila na šestoj poziciji.
Od ostalih naših strelaca najbolji plasman ostvarili su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim kategorijama puškom zauzeli 17, odnosno 19. mesto.
(Beta)
Reaguj
Komentariši