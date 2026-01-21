Slušaj vest

U finalu, Arunović je pogodila 243,7 krugova, 2,2 više od drugoplasirane Letonke Agate Rasmane.

Izuzetno visok plasman ostvarila je i juniorka Ljiljana Cvetković, koja je u kvalifikacijama vazdušnom puškom zauzela peto mesto, dok je finale završila na šestoj poziciji.

Od ostalih naših strelaca najbolji plasman ostvarili su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim kategorijama puškom zauzeli 17, odnosno 19. mesto.

(Beta)

