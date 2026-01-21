Slušaj vest

Koventri je pre 10 meseci izabrana za prvu predsednicu MOK-a, a glavni izazov u narednom periodu biće razgovori sa Trampom uoči Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

MOK i organizatori u Los Anđelesu suočavaju se sa diplomatskim izazovima u naredne dve i po godine, s obzirom na to da se očekuje učešće više od 200 država, uključujući desetine onih čiji se navijači i sportski funkcioneri suočavaju sa viznim zabranama ili ograničenjima putovanja.

"Još nismo imali nikakvu formalnu komunikaciju sa Belom kućom", rekla je Koventri.

MOK 6. februara očekuje svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina, a američka delegacija najavila je dolazak potpredsednika Džej Di Vensa i njegove supruge Uše Vens, kao i državnog sekretara Marka Rubija.

"Radujemo se susretu sa potpredsednikom i njegovim timom koji će biti sa njim", rekla je Koventri, u trenutku dok rastu napetosti oko Grenlanda između SAD i evropskih saveznika.

"Nije u našem mandatu da komentarišemo suverenitet i političke razgovore. Mi smo sportska organizacija", istakla je ona.

Politička pitanja obično se upliću u moderne Olimpijske igre, uprkos statutarnoj obavezi MOK-a da bude politički neutralan. Pre četiri godine, ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je ceremoniji otvaranja Zimskih igara u Pekingu, a četiri dana nakon zatvaranja Igara započeo je invaziju na Ukrajinu, kršeći Olimpijsko primirje.

Koventri je dodala da MOK prati geopolitička kretanja jer "to nije samo naš posao, već i naša dužnost prema čitavom (olimpijskom) pokretu da budemo u toku i razumemo stalno promenljivo okruženje".

Njen prethodnik Tomas Bah u uvodnom govoru uoči Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine upozorio je na pretnje svetskom poretku koji postoji već 80 godina, u okviru kojeg je MOK uspostavio bliže veze sa Ujedinjenim nacijama.

"Svedoci smo stvaranja novog svetskog poretka", upozorio je Bah u Parizu pre 18 meseci, pred publikom u kojoj je bio i francuski predsednik Emanuel Makron, ističući među pretnjama "uske lične interese koji potiskuju vladavinu prava".

(Beta)