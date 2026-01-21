Slušaj vest

Vaterpolisti Italije slavili su nad Hrvatskom sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Tako neće biti ništa od srpsko-hrvatskog duela za finale, već će rival domaćoj selekciji biti vrlo mlada ekipa selektora Alesandra Kampanje.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak bio je razočaran nakon poraza svoje selekcije.

- Nismo bili vredni pobede, previše dekoncentracije, previše grešaka, igrač više se nametnuo kao problem, nepronalaženje situacija, a onda kada smo pronašli situacije, onda smo ih promašili. Celu utakmicu smo se tražili, trošili previše energije, u bitnim situacijama smo tražili rešenja van svake pameti i zaslužena pobeda Italije.

- Statistički nije bio dobar igrač više, preveliki broj isključenja na obe strane, to je sada takav vaterpolo, imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili, pucali smo i tražili smo individualna rešenja, kada je trebalo da igramo timski i da budemo lucidni, izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Sve smo pokušali što smo mogli, to sam rekao i igračima, nismo imali pravu energiju - rekao je Ivica Tucak.