Vaterpolo reprezentacija Srbije uspela je pobedom nad Mađarskom od 15:14 da obezbedi plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, a rival će joj biti selekcija Italije.

U sredu je završena druga faza turnira, te su organizatori pustili u prodaju preostale karte.

Delfini će tako u polufinalu igrati sa selekcijom Italije u petak, 23. januara, s početkom od 20 časova i 30 minuta, u Beogradskoj areni.

Prethodno će igrati Mađarska i Grčka od 17 časova.

Prodaja karata za narednu, polufinalnu utakmicu Srbije počela je odmah po završetku meča Grčke i Rumunije, kao što je i najavljeno.

Trenutno se u "redu" za čekanje karata nalazi između tri i četiri hiljade ljudi.

