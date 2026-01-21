Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije uspela je pobedom nad Mađarskom od 15:14 da obezbedi plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, a rival će joj biti selekcija Italije.

1/11 Vidi galeriju Vaterpolo spektakl: Srbija - Crna Gora Foto: Kurir

U sredu je završena druga faza turnira, te su organizatori pustili u prodaju preostale karte.

Delfini će tako u polufinalu igrati sa selekcijom Italije u petak, 23. januara, s početkom od 20 časova i 30 minuta, u Beogradskoj areni.

Prethodno će igrati Mađarska i Grčka od 17 časova.

Prodaja karata za narednu, polufinalnu utakmicu Srbije počela je odmah po završetku meča Grčke i Rumunije, kao što je i najavljeno.

Trenutno se u "redu" za čekanje karata nalazi između tri i četiri hiljade ljudi.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.