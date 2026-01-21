Vaterpolo reprezentacija Grčke pobedila je selekciju Rumunije 18:9 (5:0, 4:1, 4:4, 5:4), u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe F druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.
Ostali sportovi
RUTINSKI ODRAĐEN POSAO: Grčka potopila Rumunija na EP u Beogradu
Slušaj vest
Najefikasniji kod reprezentacije Grčke bio je Konstantinos Genidunijas sa četiri gola, dok je Stilijanos Argiropulos dodao tri pogotka.
Kod selekcije Rumunije najefikasniji je bio Vlad-Luka Đorđesku sa četiri pogotka.
Reprezentacija Grčke je i pre ove utakmice obezbedila plasman u polufinale, u kom će kao prvoplasirana ekipa Grupe F igrati protiv selekcije Mađarske, dok će Rumunija u meču za sedmo mesto igrati protiv Crne Gore.
(Beta)
Reaguj
Komentariši