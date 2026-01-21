Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Grčke bio je Konstantinos Genidunijas sa četiri gola, dok je Stilijanos Argiropulos dodao tri pogotka.

Kod selekcije Rumunije najefikasniji je bio Vlad-Luka Đorđesku sa četiri pogotka.

Reprezentacija Grčke je i pre ove utakmice obezbedila plasman u polufinale, u kom će kao prvoplasirana ekipa Grupe F igrati protiv selekcije Mađarske, dok će Rumunija u meču za sedmo mesto igrati protiv Crne Gore.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSVI NA VATERPOLO - PRAVA NA NAJEZDA NA ARENU: Ogromno interesovanje za meč Srbija - Italija
serbia-montenegro-582311.JPG
Ostali sportoviSELEKTOR HRVATSKE DEPRIMIRAN ZBOG ELIMINACIJE: Nismo bili vredni pobede, rešenja su nam bila van svake pameti...
profimedia0835284082.jpg
Ostali sportoviCRNOGORCI SRAMNO NAPALI KAPITENA SRBIJE: Marsenić na udaru: "Rođen u Beranama, najteži poraz od Crne Gore - Neka sledeći put pokuša da igra za Hrvatsku?"
Mijajlo Marsenić
Ostali sportoviSTRELJAŠTVO: Zorana Arunović osvojila zlatnu medalju u Minhenu
profimedia0894061469.jpg

Deki o Dejanu Radonjiću Izvor: Kurir