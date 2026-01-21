Slušaj vest

Obe ove selekcije već su obezbedile plasman u narednu fazu, ali su se Skandinavci sada izborili da prenesu dva boda, dok će Hrvatska dalje bez bodova.

Detalji sa utakmice Hrvatska - Slovenija Foto: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Švedska je, nošena podrškom sa tribina u Malmeu, potpuno nadigrala Hrvatsku i bez puno problema obezbedila trijumf mnogo pre kraja meča.

Johanson i Roganović su imali po pet golova u pobedničkom taboru, dok je kod Hrvata Srna imao sedam, a Glavaš četiri.

Nakon poraza vaterpolista Hrvatske od Italije, ovo je bio još jedan težak udarac za hrvatski sport u istom danu.

Hrvate u narednoj grupi čekaju Slovenija, Island, Mađarska i Švajcarska i nemaju prostora za kiks, ako žele da prođu u polufinale.

Ne propustiteOstali sportoviBURA U HRVATSKOJ PRED MEČ ODLUKE - SELEKTOR NA UDARU: Zašto moj sin ne igra?
profimedia-0957887008.jpg
Ostali sportoviZBOG LJUBAVI PREMA SRBIJI ODBIO NEMAČKU - SINOĆ JE JEDVA ZADRŽAO SUZE U STUDIJU: Zadrhti mi glas kad vidim ovo posle svih tih nesreća!
serbiafrance-08.jpg
Ostali sportovi"NE TREBA DA BUDEMO SELJAČKA EKIPA..." Kapiten "Orlova" spušta tenzije posle velike pobede nad Nemačkom
Mijajlo Marsenić
Ostali sportoviOVE MOMKE SU SVI OTPISALI! Rukometaši Srbije su ovako zgazili olimpijske vicešampione
Rukometaši Srbije

Konferencija Zvezde pred Malme Izvor: Konferencija Zvezde pred Malme