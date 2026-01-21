Slušaj vest

Obe ove selekcije već su obezbedile plasman u narednu fazu, ali su se Skandinavci sada izborili da prenesu dva boda, dok će Hrvatska dalje bez bodova.

Švedska je, nošena podrškom sa tribina u Malmeu, potpuno nadigrala Hrvatsku i bez puno problema obezbedila trijumf mnogo pre kraja meča.

Johanson i Roganović su imali po pet golova u pobedničkom taboru, dok je kod Hrvata Srna imao sedam, a Glavaš četiri.

Nakon poraza vaterpolista Hrvatske od Italije, ovo je bio još jedan težak udarac za hrvatski sport u istom danu.

Hrvate u narednoj grupi čekaju Slovenija, Island, Mađarska i Švajcarska i nemaju prostora za kiks, ako žele da prođu u polufinale.