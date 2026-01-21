Rukometaši Švedske ubedljivo su savladali Hrvatsku rezultatom 33:25 u utakmici 3. kola grupe E Evropskog prvenstva.
EVROPSKO PRVENSTVO
TEŽAK DAN ZA HRVATSKI SPORT: Nakon kraha vaterpolista, rukometaši razbijeni u Malmeu!
Slušaj vest
Obe ove selekcije već su obezbedile plasman u narednu fazu, ali su se Skandinavci sada izborili da prenesu dva boda, dok će Hrvatska dalje bez bodova.
Detalji sa utakmice Hrvatska - Slovenija Foto: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Švedska je, nošena podrškom sa tribina u Malmeu, potpuno nadigrala Hrvatsku i bez puno problema obezbedila trijumf mnogo pre kraja meča.
Johanson i Roganović su imali po pet golova u pobedničkom taboru, dok je kod Hrvata Srna imao sedam, a Glavaš četiri.
Nakon poraza vaterpolista Hrvatske od Italije, ovo je bio još jedan težak udarac za hrvatski sport u istom danu.
Hrvate u narednoj grupi čekaju Slovenija, Island, Mađarska i Švajcarska i nemaju prostora za kiks, ako žele da prođu u polufinale.
Reaguj
1