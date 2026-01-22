Slušaj vest

Vaterpolisti Italije slavili su nad Hrvatskom sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. Na taj način zakazali su meč sa Srbijom i poslali Hrvate kući, a javnost u regionu definitivno žali jer neće videti balkanski klasik u polufinalu.

Razočaran posle eliminacije bio je i hrvatski selektor Ivica Tucak.

- Nismo bili vredni pobede, previše dekoncentracije, previše grešaka, igrač više se nametnuo kao problem, nepronalaženje situacija, a onda kada smo pronašli situacije, onda smo ih promašili. Celu utakmicu smo se tražili, trošili previše energije, u bitnim situacijama smo tražili rešenja van svake pameti i zaslužena pobeda Italije - istakao je Tucak, pa dodao:

- Statistički nije bio dobar igrač više, preveliki broj isključenja na obe strane, to je sada takav vaterpolo, imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili, pucali smo i tražili smo individualna rešenja, kada je trebalo da igramo timski i da budemo lucidni, izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Sve smo pokušali što smo mogli, to sam rekao i igračima, nismo imali pravu energiju.

Evropsko prvenstvo je ostalo bez balkanskog klasika u polufinalu, Hrvati i Ivica Tucak su ispali, te selektor naših komšija neće moći u biografiju da doda još neki uspeh i medalju. Ivica Tucak iza sebe ima životnu priču u kojoj je prošao sve i svašta, posebno van terena, a više možete pročitati u nastavku teksta.

Ivica Tucak, životna priča

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

